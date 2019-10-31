影／宜蘭雨災 蘇花樹倒阻路蘇澳郊區積水淹小腿肚
2019-10-31 13:48
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
宜蘭今天大雨，蘇花公路142.8公里處的武塔路段樹木路倒，蘇澳鎮蘇濱福德路口、區界西路沿線積水20至30公分，淹至小腿肚，宜蘭縣政府警察局蘇澳分局交管，通報並協助緊急清樹，積水處拉起封鎖線管制，維護安全。
東北季風影響，氣象局今天發布大雨即時訊息，包括北部、東北地區有局部大雨發生機率，宜蘭縣蘇澳鎮上午陸續下起間歇性大雨，甚至下起傾盆大雨，蘇澳警察分局今天上午9點30分獲報，蘇花公路142.8公里處的武塔路段，有路樹倒塌，需要警方協助。
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武塔所所長林昭明、警員李信宏趕赴現場，發現路樹倒塌占用南向車道，阻礙道路通行，為防止事故發生，警方立即擺放反光錐，並聯繫南澳工務段派員清除倒塌大樹，利用北向車道單線雙向管制車流通行，大型機具10點45分抵達現場，10點50分障礙清除完畢，恢復雙向通車。
大雨造成蘇澳鎮蘇濱福德路口、區界西路沿線有積水現象，高度約20至30公分，淹至小腿肚，車輛經過就會激起相當大的水花，蘇澳分局馬賽派出所立即派遣線上巡邏員警游育誠、王廷修、高健庭、羅之言到場拉起封鎖線，擺放爆閃燈示警，並於現場警戒交管，避免往來車輛強行通過衍生危險，蘇澳分局已利用警廣現場連線，提醒用路人小心駕駛。
蘇澳分局呼籲民眾，豪雨期間若無必要請盡量避免外出，若發現任何災情或需警方協助時，請直接撥打110報案，以避免遭受嚴重損害。
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