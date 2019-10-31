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肝癌高風險族群早篩 甲基化檢測靈敏度達八成

2019-10-31 13:42聯合報 記者蔡怡真／台北即時報導

目前在肝癌偵測上，基本選項就是抽血驗α-胎兒蛋白（AFP）及腹部超音波，台灣醫學發展今年有突破性的專利篩檢技術發明，就是近年癌症基礎研究相當夯的ctDNA甲基化檢測，這個只需要抽血檢測特殊肝癌生物標記的檢測方式，即可以找出肝癌的高風險族群進行早期篩檢，並透過後續的追蹤，讓沈默殺手「肝癌」可以早期發現早期治療，大幅提升病患治療效果及存活率。

這項研究結果為前工研院研究員、現為華聯生技甲基化計畫首席研究員呂長益的多年研究。呂長益說，由於肝癌患者發現時都屬晚期，目前肝癌ctDNA甲基化的早期篩檢技術，可以讓早期診斷的靈敏度從以往的50%大幅提升至84.1%，增加早期發現肝癌的機會。

呂長益指出，癌細胞會釋出細胞內的DNA至血液中，就是我們所謂的ctDNA （circulating tumor DNA， 循環腫瘤DNA）。而這些ctDNA帶有腫瘤細胞獨特的甲基化標記，可以視為癌症獨特的身份指紋，非常適合做為癌症早篩的標的物，其篩檢方式只需要抽血5CC。

呂長益進一步解釋，甲基化宛如調控基因的開關，讓基因該表現就表現，不該表現就關閉，但如果甲基化表現異常可能就是疾病的開始。很多重要的基因會被DNA甲基化修飾，例如癌症除了先天不可逆的基因突變之外，外在環境和不良的生活習慣都有可能造成DNA甲基化的改變，導致細胞早期的癌化發生。

很多的學術論文都證實在癌症很早期就可以偵測到不正常的DNA甲基化現象，因此可藉由偵測血液中ctDNA的甲基化程度，來評估可能罹患癌症之風險。

由於肝癌早期症狀不明顯，同時因為分化較差的肝癌細胞不具分泌α-胎兒蛋白的能力，因此，傳統α-胎兒蛋白AFP檢測的敏感度約只有五成。曾經進行ctDNA甲基化及AFP檢測臨床試驗的成大醫院血液腫瘤科副教授兼主治醫師顏家瑞指出，針對300多例肝癌患者的分析，發現對照組AFP靈敏度約60%，而ctDNA甲基化靈敏度約80%；曾有個案AFP不高，但ctDNA甲基化是偏高的，這在臨床上幫助很大，可以避免漏篩肝癌的情況發生。

至於肝癌ctDNA甲基化篩檢什麼人適合？顏家瑞建議，已治療後的肝癌患者，可以用在後續追蹤有無復發。此外運用在早篩方面，B、C肝患者及肝硬化者，因罹患肝癌的機會是常人的10倍以上，因此適合與有健保給付的α-胎兒蛋白一起列作早期檢查的項目。

過去甲基化基因檢測多聚焦於肺癌與大腸癌，台灣突破性的研究用於肝癌上 ，在預防醫學上成為早期篩查及預後追蹤的新一代檢測工具；未來也可運用在肝癌術後的患者，作為後續追蹤有無復發的臨床應用。

肝癌ctDNA甲基化基因檢測的靈敏度(Sensitivity)達84.2%；特異...
肝癌ctDNA甲基化基因檢測的靈敏度(Sensitivity)達84.2%；特異度(Specificity)達83.0%。圖／華聯生物科技提供
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成大醫院血液腫瘤科副教授兼主治醫師顏家瑞。圖／顏家瑞提供
成大醫院血液腫瘤科副教授兼主治醫師顏家瑞。圖／顏家瑞提供
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研發「肝癌ctDNA甲基化」專利技術，前工研院研究員、現為華聯生技甲基化計畫首席...
研發「肝癌ctDNA甲基化」專利技術，前工研院研究員、現為華聯生技甲基化計畫首席研究員呂長益博士。圖／華聯生物科技提供
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