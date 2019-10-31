衛福部推醫美金色標章認證 通過者還可代辦陸客簽證

2019-10-31 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



衛福部統計，診所醫療糾紛以醫美診所為大宗，這塊卻缺乏類似醫院評鑑的嚴格把關機制。有鑑於此，衛福部將頒布「診所美容醫學品質認證查核項目及查證重點」，申請通過查核的醫美診所可獲得金色認證標章。此外，為吸引診所參與，獲認證的醫美診所還能取得陸客來台代辦簽證的資格。

衛福部醫事司司長石崇良表示，過去醫策會推動一綠色、一粉色的「美容醫學品質認證標章」，有標章的醫療院所代表其光電與針劑注射、美容手術品質獲得認證，供民眾就醫參考。

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不過，由於認證標準未區分醫療院所規模、紙上作業繁多，以致診所參與度極低，加上診所端並沒有類似醫院評鑑的機制，因此服務品質的把關不若醫院嚴格。衛福部自統計數據中看見，診所端的醫療糾紛以醫美診所為大宗，且有上升趨勢。

有鑑於此，衛福部醫事司將頒布「診所美容醫學品質認證查核項目及查證重點」，其中分為機構運作管理以及醫療作業兩章，共計21條規範。在機構運作管理方面，要求診所將服務收費公告在明顯處與網頁、提供安全且具隱私保護的動線、訂有火災或停電等緊急應變措施、設有客服專線且要作滿意度調查等。

在醫療作業方面，規範診所須使用衛福部公告的醫美同意書範本、病歷記載完整、作好麻醉安全作業、訂有藥品使用保存管理機制、突發危急病人的急救作業流程等。