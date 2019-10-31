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衛福部推醫美金色標章認證 通過者還可代辦陸客簽證

2019-10-31 13:23聯合報 記者羅真／台北即時報導

衛福部統計，診所醫療糾紛以醫美診所為大宗，這塊卻缺乏類似醫院評鑑的嚴格把關機制。有鑑於此，衛福部將頒布「診所美容醫學品質認證查核項目及查證重點」，申請通過查核的醫美診所可獲得金色認證標章。此外，為吸引診所參與，獲認證的醫美診所還能取得陸客來台代辦簽證的資格。

衛福部醫事司司長石崇良表示，過去醫策會推動一綠色、一粉色的「美容醫學品質認證標章」，有標章的醫療院所代表其光電與針劑注射、美容手術品質獲得認證，供民眾就醫參考。

不過，由於認證標準未區分醫療院所規模、紙上作業繁多，以致診所參與度極低，加上診所端並沒有類似醫院評鑑的機制，因此服務品質的把關不若醫院嚴格。衛福部自統計數據中看見，診所端的醫療糾紛以醫美診所為大宗，且有上升趨勢。

有鑑於此，衛福部醫事司將頒布「診所美容醫學品質認證查核項目及查證重點」，其中分為機構運作管理以及醫療作業兩章，共計21條規範。在機構運作管理方面，要求診所將服務收費公告在明顯處與網頁、提供安全且具隱私保護的動線、訂有火災或停電等緊急應變措施、設有客服專線且要作滿意度調查等。

在醫療作業方面，規範診所須使用衛福部公告的醫美同意書範本、病歷記載完整、作好麻醉安全作業、訂有藥品使用保存管理機制、突發危急病人的急救作業流程等。

石崇良表示，這項認證開放醫美診所自願申請，診所須符合全數共21條的規定，才能取得衛福部與醫策會的金色認證標章。為吸引診所參與，每參加一次認證查核收費降至5萬元以下，比過去醫策會收費8-15萬元低許多；取得認證的診所還能取得陸客來台的代辦簽證的資格。

衛福部將頒布「診所美容醫學品質認證查核項目及查證重點」，申請並通過審查的醫美診所...
衛福部將頒布「診所美容醫學品質認證查核項目及查證重點」，申請並通過審查的醫美診所不僅可獲得衛福部與醫策會的金色認證標章，還能取得陸客來台的代辦簽證的資格。本報資料照片
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衛福部醫美陸客
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