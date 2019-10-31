墾丁秋天天空好熱鬧 灰面鵟鷹、赤腹鷹均創新高

2019-10-31 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東恆春半島是北方候鳥、猛禽度冬遷徙在台灣的最後過境地，為期2個月的過境猛禽秋季調查今天結束，每年過境數量最大的赤腹鷹有25萬7708隻，次高的灰面鵟鷹有7萬0441隻，均創下31年來計畫性調查的新高紀錄；長年參與記錄的蔡乙榮認為，猛禽過境數量雙破記錄，除了氣候因素，公部門和民間投入反獵鷹及生態保護教育和宣導也功不可沒。

高雄醫學大學今年承接墾丁國家公園秋季過境猛禽調查計畫，主要在墾丁社頂自然公園的高點凌霄亭做觀察，從9月1日起至今天；讓鷹迷開心振奮的是，赤腹鷹過境數量累計25萬7708隻，遠超過2004年的22萬餘隻；灰面鵟鷹累計7萬0441隻，也超過去年5萬9000多隻，也是首次2大過境猛禽同年破歷年新高記錄，牠們南下菲律賓和印尼度冬，會在明年春天北返。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡乙榮說，秋季恆春半島遷徙性鳥類度冬調查，除了赤腹鷹和灰面鵟鷹，另有小量的東方蜂鷹隻、日本松雀鷹、東方澤鵟、花鵰、黑翅鳶、黑冠鵑隼、燕隼1隻、遊隼及紅隼，還有大冠鷲、鳳頭蒼鷹、松雀鷹和林鵰等留鳥猛禽。

他說，人類對遷徙性鳥類的調查和研究極少，所知極為有限，但從季節性遷徙鳥類長距離遷移的角度觀察，說明鳥類在地球生態系中扮演著重要角色，棲地保育也是維繫人類生存環境的重要一環，過境數量是觀察的一個重要指標。