林務局觸口園區樹木染褐根病 由米格魯揪出染病區
2019-10-31 13:03
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義縣即時報導
林務局嘉義林區管理處觸口園區日前陸續發現樹木萎黃、小葉化、落葉等異常生長現象，懷疑可能感染褐根病，請來準確率達9成的褐根病偵查犬，並採集林木檢體，確診15處染病，目前林管處已開始進行相關防治作業，作業期間園區正常開放，但請民眾不要靠近，以免發生危險。
林管處表示，褐根病又稱「樹木癌症」病菌會透過根系接觸、孢子傳播、人為移植帶菌林木等因素，找上另一棵健壯林木影響其養分及水分的吸收與運輸，最後樹木被迫枯萎邁向死亡，但褐根病菌在自然界卻不容易用肉眼觀察。
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經過兩年半訓練的褐根病偵查犬，是個性溫馴且食慾過剩的米格魯，從前法國人會用牠們找尋松露，現在則被訓練成找褐根病菌的好幫手，牠們在聞到有褐根病菌的感染區域，會主動坐下等待訓練師給予零食獎勵。
林管處表示，觸口園區的褐根病防治工程，採取掘出及撿除病根、分解大型病根集中送運焚毀、設阻絕溝後消毒染病土壤、整平回填灌水，及緊密覆蓋塑膠布等步驟，完成後將會栽植草皮或台灣原生樹種苗木。
該處表示，民眾如發現林木植物外觀有黃化、萎凋、小葉化、落葉、樹冠葉片變得稀疏，或樹皮內面出現不規則黃褐色網紋等病徵，可向相關單位反應或洽林業試驗所諮詢，早期預防早期治療，降低病菌擴散其他健康林木，讓大地生生不息。
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