花蓮慈濟醫院微創開心技術 4年完成100例

2019-10-31 14:04 中央社 花蓮縣31日電



花蓮慈濟醫院引進心臟微創開心手術，4年來已經成功完成100例，今天邀請病友回娘家分享手術經驗，希望心臟病患不要捨近求遠，安心留在東部就醫。

花蓮慈院今天上午舉行「心臟微創開心100例成果發表會」外科部主任張睿智指出，開心手術主要可以分成心臟血管與瓣膜兩個領域，花蓮慈院提供小傷口瓣膜手術、主動脈置換手術及冠狀動脈繞道手術，還有利用達文西機器手臂輔助手術等術式。

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張睿智指出，傳統開心手術需要鋸開胸骨，病人術後疼痛感較重，恢復時間也比較長，急性恢復期平均需要10到14天，慢性恢復期至骨頭癒合完全，至少需要3到6個月，對高齡、身體狀況不佳患者都是負荷。

花蓮慈院外科醫學發展中心主任賴鴻緒表示，微創開心可以在不需要開胸的情況下進行，以達文西機器手臂進行輔助的微創手術為例，只有數個不到2公分的傷口，出血量少、恢復時間也短，降低許多手術上的風險。

首位在花蓮接受微創開心手術的張堅埭分享，當年自己74歲，因心臟瓣膜閉鎖不全求診，直到引進達文西機器手臂才願意開刀進行心臟二尖瓣整形修補手術，術後5天就出院回家休養，現在過了3年都健健康康的。

8月才完成達文西機器手臂輔助冠狀動脈繞道手術的彭木田，今年82歲，也是東部心臟微創手術第100例，他說，運動過程出現胸悶、呼吸急促因而求診，經診所醫師轉介到慈院治療，情況危急，短短4天就進手術房開刀，手術隔天就到一般病房，很感謝醫師互相合作，救了自己一條命。

張睿智也提醒民眾，如有不明原因的胸悶、胸部劇烈疼痛，就應該盡快找醫師檢查，心血管疾病並不是體型較胖的人才有，因體質因素或者不良的飲食、生活習慣，造成內臟脂肪的增加，也會增加心血管疾病的風險。

花蓮慈院副院長陳培榕指出，團隊醫療是現代醫療的趨勢，幾十年前遇到要開心的東部病患，都必須北送到台北就醫，慈院團隊整合心臟外科、內科資源，引進先進醫療設備與技術，守護東部地區民眾生命。