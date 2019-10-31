讀者11月號 看張曼娟內心故事

2019-10-31 14:12 聯合晚報 台北訊



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張曼娟曾因父親得了思覺失調，母親患了失智症，獨自照顧高齡父母，她在「活著活著就懂了」一文，至情至性的訴說，許多事都是必須經過才能了解的，生活中挑戰不斷也是好事。美國的安妮．巴茲利為自己的長輩，寫出蠻好的「婆和岳母手冊」。詳見「讀者」雜誌11月號，有許多前瞻顧後的故事和文章，發人深省。

肖遙借用紅樓夢第十九回「情切切良宵花解語，意綿綿靜日玉生香」裡，寶玉胳肢黛的故事，大談「最好的愛情是閒情」。蔣曼寫「見字如面」，延伸張大春的大作「見字如來」。「社交焦慮障礙能自救嗎」？相關還有，「當痛苦不期而至」、「靈魂喜歡放聲歌唱」、「冷靜是最優雅的態度」、「溫柔能帶來是上最美好的聲音」等好文。

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