北市評選科技輔具 台灣發明智慧尿布入圍

2019-10-31 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



你能想像「智慧成人尿布」嗎？臥床者不用下床便可如廁，還能自動清洗，降低感染風險，大大提升生活品質、活得更有尊嚴；還有「自動洗頭機」，取代長期臥床者不再總是以擦澡、乾洗頭方式盥洗，也可以享受水洗頭髮帶來的潔淨舒適。

邁入超高齡社會，提供長者或身心障礙者優良科技輔具，已是當前重要課題。輔具可說是因應高齡化社會而產生的最新型態「人生伴侶」，選擇貼近需求的輔具，能陪伴長者、或身心障礙者度過更舒適且具尊嚴的人生。

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台北市政府首次舉辦「科技輔具評選活動」，吸引超過50家國內優質輔具廠商、共86件輔具參賽，包括矯具義具、居家生活、技能訓練等。

入圍的20件輔具作品中，像是「智慧成人尿布」、「自動洗頭機」等都十分吸睛，還有可橫著移動的輪椅，讓輪椅者在狹小的居住空間更行動自如；「步態訓練器」讓身障者、腦麻兒童能更穩健踏出家門，雙手無需扶牆保持平衡，可以盡情探索外面的世界；而「外骨骼肢體裝置」則讓脊髓損傷者從站立視角看世界。

智慧成人尿布「大心高智能成人尿布」的發明家，大心生物科技股份有限公司董事長何金軒受訪表示，以往臥床者需要包尿布，造成照顧者很大負擔，也有感染疑慮與不環保的問題，他們的團隊研發3年，智能尿布就像一座免治馬桶，可以沖水、烘乾、重複使用，還可進一步得知排泄物數據供醫師診斷。

何金軒表示，研發背後的概念，就是希望臥床老人有尊嚴，且他認為長照過程中，最重要的是照顧者，身心的煎熬會比躺在床上的人更難過，如果大小便問題可以用科技取代的話，就能讓照顧者更輕鬆。該產品將在12月上市量產，雖然單價不便宜，但業者也推出月租服務。

「自動洗頭機」由禾善長照居家生活館從日本代理進口，連接一般吸塵器，利用沖水、吸水功能，可讓照顧者輕鬆為臥床、輪椅患者洗頭，不會弄濕床。