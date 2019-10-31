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台灣微創手術優點多 李章銘：已從多孔進展到單孔

2019-10-31 12:42聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

台灣醫療品質與研究成果備受國際肯定，更有他國醫療人員前來借鏡。台灣胸腔及心臟血管外科學會理事長、台大醫院胸腔外科主治醫師李章銘表示，在外科手術技術上，台灣在心臟、胸腔的微創手術方面於全球具領先地位，更從多孔進展到單孔，使其出血量少、傷口小、復原快，優點多。

台灣胸腔及心臟血管外科學會，今起於台北國際會議中心舉辦第29屆亞洲胸腔及心臟血管外科學會年會 （ATCSA 2019），逾600位國內外專家學者來台發表分享並交流經驗。

李章銘表示，目前微創手術類型包括開心、達文西機器手臂等手術，尤其胸外手術邁向精緻化，使患者可得到有效的根治性切除，治療成果不遜於以往傳統治療。

以台大來說，肺部、食道癌的內視鏡微創手術已從多孔突破到單孔手術，獨步全球外，五年存活率超過五成；而用在心臟血管上手術，已將傷口處理得很小，術後癒合快且費用相對低廉。食道癌手術多孔微創5萬內、單孔微創約5到10萬，達文西則需近30萬，相比之下，達文西手術沒有很大優勢。

李章銘說，即便如此，現行預自費的達文西需因適合較複雜且精細手術，如肺部淋巴腺摘除、食道癌等手術等，且鄰近日、韓等國健保也都給予給付，故學會今年起已跟健保署申請如肺葉切除、食道等手術以達文西方式也能給予給付，健保署回應會再研議。

台大醫院心血管中心主任陳益祥（左）表示，希望以後相關先進醫療技術，健保雖有把關，...
台大醫院心血管中心主任陳益祥（左）表示，希望以後相關先進醫療技術，健保雖有把關，但也別過多限制，影響其發展。記者簡浩正／攝影
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台大醫院胸腔外科主治醫師李章銘表示，在外科手術技術上，台灣在心臟、胸腔的微創手術...
台大醫院胸腔外科主治醫師李章銘表示，在外科手術技術上，台灣在心臟、胸腔的微創手術方面於全球具領先地位；其出血量少、傷口小、復原快，是微創手術的優點，不亞於達文西機器手臂手術。記者簡浩正／攝影
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李章銘表示，目前微創手術中尤其胸外手術邁向精緻化，使患者可得到有效的根治性切除，...
李章銘表示，目前微創手術中尤其胸外手術邁向精緻化，使患者可得到有效的根治性切除，治療成果不遜於以往傳統治療。如以台大來說，像肺部、食道癌的內視鏡微創手術，已從多孔突破到單孔手術，獨步全球外，五年存活率超過五成。記者簡浩正／攝影
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微創手術達文西健保
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