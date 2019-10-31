智能床墊、影像識別與跌倒偵測 AI讓長照變聰明

2019-10-31 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



衛福部長照司統計數據，台灣需要長期照護的人口近80萬人，但長期照護人力缺口達1.3萬人，也出現「老老照顧」的社會現象。為此，經濟部工業局委託資策會執行「AI人工智慧應用發展環境推動計畫」，推出智能雲端平台，結合智能床墊、影像識別與跌倒偵測系統，與智慧水杯等設備，讓長照場域中器材的操作標準化統一化，精簡人力。

智慧銀髮推動計畫負責人資策會服創所蔡政宏經理表示，將AI裝置智慧化應用服務串接進共用的雲平台，導入銀髮照顧產業，透過AI裝置智慧化來輔助照護人員，減輕工作負擔，即能提供更好的照護品質，讓長者有更好的生活。

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以智慧床墊來說，照服員、護理師可以護理站隨時掌握住民是否在床，即時量測生理數據，如心跳、呼吸；夜間長輩突然離床，護理站就能馬上掌握行蹤；另外，透過壓力與翻身的自動化紀錄，降低褥瘡之發生率至0.03%

至於影像跌倒偵測系統，透過影像分析，隨時掌握場域之安全性，使人力得以有效分配，如長輩跌倒，第一時間通知護理站人員處理。

蔡政宏說，透過雲平台統合智能設備，能讓照護標準更為統一。原本隸屬於不同操作系統與後台的智能設備，在雲平台的串接下，互相搭配，並且綜合對比長者生理數據，即時回應，提供更準確的照護與更精準的人力配置。

社團法人台灣長期照顧發展協會全國聯合會顧問兼AI銀髮產業推動負責人盧允中表示：業界在人力缺口及產業環境升級的需求上，感到有所不足，此次經濟部工業局AI發展推動計畫，不僅促進傳統長照場域的AI轉型升級，同時強化了照護人力的管理效率。