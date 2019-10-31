治療顱縫早閉 頭顱擴張牽引不錯過大腦黃金成長期

2019-10-31 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



頭型像卡通辛普森家庭的人物，前後窄、頭頂高，可不是「睡一睡」就會好。醫師說，這可能是顱縫早閉所造成的頭顱畸形，若不早期進行擴張，恐會讓孩子錯過大腦黃金成長期。現在利用「頭顱牽引術」新技術可解決這樣的問題。

小檸檬剛出生時，媽媽因為發現他有齶裂，且眉骨凹陷、頭頂高又扁，檢查後發現小檸檬罹患了罕見的「多條顱縫早閉症」。

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林口長庚顱顏中心主治醫師盧亭辰表示，顱縫早閉症發生原因不明，亞洲的發生率約萬分之三。盧亭辰表示，顱縫早閉症的寶寶除了頭型異常外，最擔心的是可能會因為頭骨無法正常擴大限制腦部發育，且可能造成腦壓過高而有生命危險。

治療顱縫早閉的目標是將頭骨擴張開來，但過去多是將頭骨拿出來重新拼湊成想要的大小和形狀再放回，讓腦部可以正常發育。盧亭辰表示，這樣的手術工程浩大，且因出血量大風險較高。加上因為病患腦壓較高、頭骨較薄，通常不會在患者一歲以前進行頭骨擴張術。

長庚醫院利用專案方式幫小檸檬使用「頭顱擴張牽引器」的新技術，先將頭顱骨鋸開，再將牽引器放在小檸檬的頭骨上，藉這每天慢慢地旋轉，讓頭骨慢慢生長。盧亭辰表示，這個手術只需要把顱骨切開不須重新拼湊，因此時間較短、範圍較小，風險也較小。也因為也不受頭骨較薄的限制，在一歲前便可進行手術，不會錯失大腦的黃金期。

盧亭辰說，目前先針對後顱部進行擴張，經由牽引約可生成2至2.5公分的頭骨，且後顱部的擴張可比做前額擴張多30%的容量。之後，會再針對前額做塑型手術，完成全頭顱骨的治療。這樣不但搶救大腦黃金發育期，也讓頭型正常。