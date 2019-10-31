氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



中央氣象局說，未來一周仍受到東北風影響，今天到明天清晨水氣最多，氣象局稍早已針對宜蘭發布豪雨特報，基隆、新北和花蓮則是達到大雨等級。

氣象局預報員陳建安說，未來一周持續受到東北風影響，迎風面的北部、東半部有雨，中南部地區相對穩定。今天到明天清晨就是水氣最多的時候，周六會趨緩，下周一東北風又會再增強。

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陳建安說，明天上午雨勢逐漸緩和，迎風面仍有些降雨，但沒那麼大，以基隆北海岸、東北角地區和宜蘭為主，會慢慢小下來，目前看來是局部短暫雨。

陳建安說，這個六、日是水氣最少的時候，尤其是周六，只有基隆的雲量稍多，會飄一點雨，其他地區多雲到晴，台北也看的到陽光。

陳建安說，下周一東北風有變強趨勢，除了降雨也會帶來涼空氣，不過氣溫降幅不會太大，至少影響到下周四。

溫度方面，陳建安說，今天清晨低溫各地落在20到25度，高雄和屏東比較高，24到25度左右；今天入夜低溫跟清晨差不多，未來幾天低溫都是在這個區間。

高溫部分，今天北部、東半部25到28度，中南部30度上下，明天開始水氣減少，北部和東半部高溫上升到26到29度，中南部則是維持。

氣象局說，受到東北風影響，上午11時宜蘭南澳至花蓮和平出現時雨量80毫米以上之強降雨，請留意坍方及落石，交通行車請注意安全，同時沿海風力較強也要留意。