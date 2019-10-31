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太魯閣馬拉松11月2日開跑 當天中橫、蘇花部分路段交管

2019-10-31 11:14聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

太魯閣峽谷馬拉松將於11月2日清晨開跑，有來自35個國家地區，上萬名選手奔跑在壯麗峽谷中；配合活動，當天上午4時至下午2時，周邊道路包括台8線中橫公路及新舊台9線都有交通管制，新城警分局提醒，最好的交通方式，是提早前往，將車停放在新城火車站，搭乘接駁車到會場。

花蓮警方連日為太魯閣馬拉松交管作準備及宣導，在沿線豎立告示牌。新城警分局指出，當天交管範圍有3處，分別為台8線中橫公路天祥至太魯閣大橋南端、舊台9線錦文橋至太魯閣橋北端，及台9線太魯閣大橋南下車道全段實施單向管制，北上車道實施調撥車道。

管制時間自11月2日凌晨4時至下午2時，太魯閣牌樓至亞洲水泥廠大門前的道路兩旁全面淨空，禁止任何車輛停放，連自行車都不行；中橫公路夜宿（露營）的人車，也將在前一天事先勸離清空。

新城警分局表示，賽事當天主辦單位在新城火車站前備有接駁車，首班車時間為4時10分，末班車是6時10分；雖然新城火車站前停車場因辦理太魯閣馬拉松圓夢市集活動，10月31日晚間8時起至11月2日晚間6時會全面淨空，但是停車場旁道路仍有停車空間，選手可以提早前往停車，轉乘接駁車到會場。

主辦單位表示，太魯閣峽谷馬拉松從2000年起展開，今年跑入第20年，跑者來自35個國家地區，包括全馬3500人、半馬5500人、12公里逍遙馬4000人及5公里快樂馬2000人，其中外籍選手近1000人。

冠名贊助的雲朗觀光集團，延續去年集體藝術創作的精神，將賽事產生的寶特瓶，做為環保藝術作品創作素材。當天LDC雲朗觀光攤位將設置環保回收站，歡迎跑者參與，參加者可獲得限量明信片一張 。相關環保藝術創作品將於12月製作完成後上網義賣，所得全數贈予「2019圓夢計劃-玉東卡本特」，支持花蓮學童。

花蓮太魯閣峽谷馬拉松將於11月2日登場，新城警分局連日來在沿線豎立告示牌，提醒駕...
花蓮太魯閣峽谷馬拉松將於11月2日登場，新城警分局連日來在沿線豎立告示牌，提醒駕駛人注意交通管制。圖／新城警分局提供
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花蓮太魯閣峽谷馬拉松將於11月2日登場，新城警分局連日來在沿線豎立告示牌，提醒駕...
花蓮太魯閣峽谷馬拉松將於11月2日登場，新城警分局連日來在沿線豎立告示牌，提醒駕駛人注意交通管制。圖／新城警分局提供
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花蓮太魯閣峽谷馬拉松今年邁入第20年，是國內外知名的馬拉松賽事。圖／報系資料照片
花蓮太魯閣峽谷馬拉松今年邁入第20年，是國內外知名的馬拉松賽事。圖／報系資料照片
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花蓮太魯閣峽谷馬拉松今年邁入第20年，已是國內外知名賽事，今年將有來自35國、1...
花蓮太魯閣峽谷馬拉松今年邁入第20年，已是國內外知名賽事，今年將有來自35國、1萬5000名跑者參與。圖／報系資料照片
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太魯閣中橫公路馬拉松
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