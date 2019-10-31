近八成夾娃娃機店販售食品、醫材或化妝品 部分違規
2019-10-31 10:44
聯合報 記者羅真
／台北即時報導
近年夾娃娃機店快速林立，近八成店面設有販售食品、醫療器材或化妝品的機台，但有的標示可能不符規定，民眾投幣前要先睜大眼睛。衛福部食藥署今年度稽查近8000台夾娃娃機，發現陳列食品、醫材或化粧品的機台共226台，其中6.6%陳列陳品卻未完整標示業者資訊，15%陳列化粧品卻未完整標示產品資訊。
衛福部食藥署北區管理中心公布「108年度夾娃娃機陳列食品、藥物及化粧品稽查計畫」結果，這項稽查計畫於今年6、7月由各地方衛生局執行，總計稽查288家夾娃娃機店、共7994個機台，其中七成八（100家）的夾娃娃機店、共226個機台陳列食品、醫材或化粧品。
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稽查結果顯示，在這226個陳列食品、醫材或化粧品的機台當中，有6.6%（15台）機台陳列食品卻未依自動販賣機販售食品之標示規定標示，機台外部沒標明食品業者的名稱或地址等；15%（34台）機台陳列化粧品卻沒遵守化粧品衛生管理條例，包括產品無中文標示、中文標示不完全、未標示進口商名稱或地址等。
衛福部食藥署北區管理中心表示，陳列食品的夾娃娃機若標示違規，將依食品安全衛生管理法處3萬至300萬元罰鍰；陳列化粧品的夾娃娃機若標示違規，將依化粧品衛生管理條例處10萬元以下罰鍰；夾娃娃機業者如果未取得藥商執照卻陳列販售醫材，便涉違反藥事法，可依法處以3萬至200萬元罰鍰。針對本次稽查違規業者，所轄地方衛生局已依法開罰5000元至4萬元不等。
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