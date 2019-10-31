欠繳ETC通行費執行案 11月起可至超商繳費

2019-10-31 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



交通部高速公路局今天宣布自11月1日起，欠繳國道通行費被移送強制執行案件的民眾，在收到執行分署寄發之傳繳通知書後，將可就近至超商繳款。

高公局說，以往用路人因欠繳國道通行費，經移送法務部行政執行署執行後，必須至行政執行署（轄管分署）或移送機關（高公局轄管分局）現場繳款，或透過郵政劃撥、郵寄匯（支）票、匯款等方式繳納，由於據點較少，多所不便。

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因此，高公局說，與行政執行署為提升為民服務品質，推動多元繳款管道之便民措施，只要用路人通行欠費金額在2萬元以下，在繳納期限內持行政執行分署寄發印有條碼的傳繳通知書，即可至全國五大超商（統一、全家、萊爾富、OK及美廉社）繳納，計有逾萬處據點，且用路人不需負擔手續費。

高公局說，該便民新措施經修改相關電腦帳務系統後，先於9月至10月，由高公局北區養護工程分局與士林分署試辦，試辦情形良好，11月1日起正式全面上線服務。

高公局說，用路人通行欠費繳費期程規畫有自動繳費期、平信通知繳費期及雙掛號通知繳費期，自通行高速公路日起約有三個月的繳費期間，逾期未繳除依處罰條例開單，每筆（日）處300元罰鍰外，再有欠費未繳納者即移送行政執行署進行強制執行。

高公局說，民眾如接到執行分署寄送的傳繳通知書，應特別留意通知書所載應到案期限，且務必於限繳日期內盡速繳納，以免薪資所得或財產被查扣，同時也損及個人信用，得不償失。