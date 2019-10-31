沙塵南下空氣惡化 高市局部地區紅色警戒
2019-10-31 09:31中央社 高雄31日電
沙塵隨東北風南下，高雄市今天的空氣品質亮起紅燈，包括仁武等測站一早就顯示對所有族群不健康的紅色警戒，市府環保局啟動洗掃街機制，並提醒民眾減少外出或做好防護戴口罩。
今天早上，高雄市有霧氣，局部地區天空灰濛，根據環保署空氣品質監測網數據顯示，截至上午8時，高雄市仁武測站的空氣品質指標（AQI）值顯示151達到紅色警戒，其餘包括前金測站、復興測站及橋頭測站顯示是對敏感族群不健康的橘色提醒，空氣品質指標AQI值很高，臨界紅色警戒。
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環保局說明已經啟動洗掃街機制，並要求污染大戶降載，避免空氣惡化，環保局也提醒民眾外出做好個人防護並戴口罩。
環保局空污與噪音防制科長黃家俊表示，預計下午2時以後可以脫離沙塵，空氣品質會好轉。
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