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沖繩首里城遭祝融…70年前燒毀過 復建木材從台灣運來的

氣象局發豪雨特報 新北、基、宜花防雨成災

2019-10-31 08:23聯合報 記者曹悅華／即時報導

中央氣象局午8時對新北、基隆、花蓮發布豪雨特報，對宜蘭發布大雨特報。氣象局表示，受東北風影響，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、新北市山區及花蓮縣有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象局說，北台灣及台東亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，大台北及宜蘭一整天偏涼約22至25度，其他北部及花東地區白天最高溫約25至27度，中南部高溫仍有30度以上，各地低溫約21、22度，中南部地區仍須留意日夜溫差，調整穿著。

中央氣象局午8時對新北、基隆、花蓮發布豪雨特報，對宜蘭發布大雨特報。圖／取自氣象...
中央氣象局午8時對新北、基隆、花蓮發布豪雨特報，對宜蘭發布大雨特報。圖／取自氣象局官網
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氣象局高溫
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