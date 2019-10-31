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氣象主播：今明東北部、東部天氣仍不穩 周六有空檔

2019-10-31 07:30聯合報 記者潘乃欣／即時報導

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋說，今明迎風面的天氣仍然不穩，要留意局部較明顯的雨勢。至於昨天造成西半部空氣品質不佳的境外汙染物，影響會逐漸緩和，但中南部還是要留意空氣品質。

賴忠瑋在臉書發文表示，今天北部雲量還是偏多、氣溫偏涼，大台北地區的東側、台灣東北部及東部，會有局部較大雨勢。昨天在宜蘭及東北角就有相對較多的降雨，今明兩天受東北風的影響，加上南方的潮濕空氣北上，使雲層發展的更厚，降雨機率也提高，出門要記得攜帶雨具，前往山區或行經危險路段也要小心。不過，周六水氣將減少，可能有短暫的空檔。

他說，中南部的天氣較不受到東北風影響，雲量雖然偏多，大致上還是有機會見到陽光，要留意的是日夜溫差較明顯，早出晚歸要添加衣物。

至於昨天生成的麥德姆颱風，他表示，昨天已經開始影響越南南部，今天凌晨中心位置在胡志明市東北方約370公里處，未來會持續往西移動，強度會持續減弱，今天當地仍有強風豪雨。

空氣品質方面，賴忠瑋指出，今天境外汙染物對台灣的影響將逐漸減緩。今天清晨除了北海岸空氣品質指標AQI仍超過100之外，北部多數地方都是100以下的普通等級。中南部還是要留意空氣品質，原本在背風側擴散條件就會比較差，汙染物容易累積，這次再加上境外汙染物及沿海揚沙的影響，今天清晨中南部許多地方都對敏感族群不健康，高雄沿海甚至達對所有族群不健康的紅色提醒等級。

中央氣象局說，今天仍受東北風影響，宜蘭、花蓮雨勢明顯易有局部大雨發生，不排除局部豪雨的可能，北台灣及台東亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，大台北及宜蘭一整天偏涼約22至25度，其他北部及花東地區白天最高溫約25至27度，中南部高溫仍有30度以上，各地低溫約21、22度，中南部地區仍須留意日夜溫差來調整穿著。

中央氣象局說，今天仍受東北風影響，宜蘭、花蓮雨勢明顯易有局部大雨發生，不排除局部...
中央氣象局說，今天仍受東北風影響，宜蘭、花蓮雨勢明顯易有局部大雨發生，不排除局部豪雨的可能。本報資料照片
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空氣品質高溫
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