C肝專家會議／小心C肝 年增6千新感染者
2019-10-30 21:38
聯合報 記者李樹人
、羅真
／台北即時報導
我國公共衛生環境進步，醫療水準不輸歐美，但相關資料顯示，每年全國約新增五、六千名C肝感染者，急性C型肝炎案例超過五百人，如何阻絕肝炎感染源，減少新的感染者，成為肝炎防治一大重點。
衛福部長陳時中表示，C肝防治成效卓著，但如何確保戰果，還必須加把勁，例如部分國人在非醫療機構接受侵入性措施，例如穿耳洞、刺青，再加上藥物濫用，都可能感染C肝病毒。
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健保署長李伯璋則提醒，牙科醫師提供治療時，應注意患者是否感染肝炎。健保署與牙醫師公會多次開會討論，研擬解決方案，牙醫師公會表示將要求會員做好消毒，健保署則從明年起提高牙科診療費，鼓勵牙科醫師做好感染管控。
疾管署副署長莊人祥表示，疾管署負擔急性肝炎防治，疫報顯示，去年共接獲五一五例急性Ｃ肝通報案例，今年至九月底則累積四八八例，預計今年人數可能高於去年。
莊人祥指出，急性C型肝炎指在感染病毒後六個月內發病，去年桃園地區某診所即因針具未確實消毒，引發群聚感染，相較之下，具有侵入性的刺青、穿耳洞，更有潛藏感染風險。莊人祥說，釐清急性C肝個案暴露史，確實有困難，但不少年輕感染個案均有刺青或穿耳洞，疑似感染途徑，建議民眾刺青之前三思，並確認針具消毒。
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