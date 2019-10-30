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C肝專家會議／揪出患者 上山下海也別漏掉洗腎室

2019-10-30 21:36聯合報 記者羅真李樹人／台北即時報導

全台各鄉鎮Ｃ型肝炎盛行率不一，消除C肝有賴地方政府落實篩檢與追蹤。台南市透過大規模篩檢，歸納出需巡迴醫療與設置C肝特別門診的地區；彰化縣政府強化洗腎室、糖尿病與腎臟病患者、愛滋與藥癮者、服刑個案等族群的篩檢與治療。

台南市衛生局長陳怡表示，台南市自九十二年展開「行動醫院─全民健檢」計畫，年滿四十歲民眾持健保卡即可享有肝炎篩檢在內的多項健康檢查，據此資料庫推估台南市各鄉鎮C肝盛行率，發現感染較嚴重地區依序是將軍、柳營、下營、六甲，感染率在百分之八至十四。

台南市政府除寄發通知單提醒C肝篩檢陽性民眾就醫、衛生所主動追蹤、建立轉診窗口等，也與醫院合作，至將軍區巷埔里、大內區內郭里巡迴醫療，針對六甲區、下營區、官田區、歸仁區設置C肝特別門診。

彰化縣境內卅歲以上民眾C肝盛行率為百分之四點一，比全國的百分之三點三來得高，各鄉鎮地區盛行率不一，彰化縣政府認為應針對高風險族群訂定不同的防治策略。

彰化縣政府衛生局副局長尚筱菁舉例，彰化縣今年六月推動洗腎室病人治療C肝，境內醫院洗腎室的完成治療率超過九成、診所洗腎室完成治療率超過八成，不少院所獲頒「無C肝洗腎室」標章；彰化縣推估境內糖尿病與腎臟病病人需要接受C肝治療的人數超過兩千七百人，因此在醫院建立篩檢與轉診流程，預計明年六月完成這群人的治療。

監獄個案感染率不低，彰化市政府委託醫院到彰化監獄、看守所與少輔院，為兩千六百多人篩檢，抗體陽性率為四成、病毒陽性率八成二，後續進行治療，治療率近六成。

不過，即使如此積極介入，仍有許多患者並未接受治療。以台南市為例，篩檢病例數有一萬五千多人，治療數只有六千兩百多人，占率四成；C肝特別門診效果好許多，兩百五十多位收案者當中，僅十四人（五％）中斷治療。陳怡說，究其原因，主要是他們不相信治療有效，或是年紀太長真的難以出來就醫，因此有待強化民眾識能與就醫可近性。

由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專...
由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專家會議，邀請C型肝炎治療的專家們交換意見，彰化縣衛生局副局長尚筱菁（左）以及台南市衛生局局長陳怡（右）列席討論。記者曾原信／攝影
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由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專...
由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專家會議，邀請C型肝炎治療的專家們交換意見，彰化縣衛生局副局長尚筱菁說明目前彰化縣洗腎中心的微消滅示範經驗。記者曾原信／攝影
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由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專...
由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專家會議，邀請C型肝炎治療的專家們交換意見，彰化縣衛生局副局長尚筱菁說明目前彰化縣洗腎中心的微消滅示範經驗。記者曾原信／攝影
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由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專...
由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專家會議，邀請C型肝炎治療的專家們交換意見，台南市衛生局局長陳怡分享台南市C肝普篩經驗。記者曾原信／攝影
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由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專...
由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專家會議，邀請C型肝炎治療的專家們交換意見，台南市衛生局局長陳怡分享台南市C肝普篩經驗。記者曾原信／攝影
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洗腎衛生局C肝
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