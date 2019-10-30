C肝專家會議／揪出患者 上山下海也別漏掉洗腎室

全台各鄉鎮Ｃ型肝炎盛行率不一，消除C肝有賴地方政府落實篩檢與追蹤。台南市透過大規模篩檢，歸納出需巡迴醫療與設置C肝特別門診的地區；彰化縣政府強化洗腎室、糖尿病與腎臟病患者、愛滋與藥癮者、服刑個案等族群的篩檢與治療。

台南市衛生局長陳怡表示，台南市自九十二年展開「行動醫院─全民健檢」計畫，年滿四十歲民眾持健保卡即可享有肝炎篩檢在內的多項健康檢查，據此資料庫推估台南市各鄉鎮C肝盛行率，發現感染較嚴重地區依序是將軍、柳營、下營、六甲，感染率在百分之八至十四。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台南市政府除寄發通知單提醒C肝篩檢陽性民眾就醫、衛生所主動追蹤、建立轉診窗口等，也與醫院合作，至將軍區巷埔里、大內區內郭里巡迴醫療，針對六甲區、下營區、官田區、歸仁區設置C肝特別門診。

彰化縣境內卅歲以上民眾C肝盛行率為百分之四點一，比全國的百分之三點三來得高，各鄉鎮地區盛行率不一，彰化縣政府認為應針對高風險族群訂定不同的防治策略。

彰化縣政府衛生局副局長尚筱菁舉例，彰化縣今年六月推動洗腎室病人治療C肝，境內醫院洗腎室的完成治療率超過九成、診所洗腎室完成治療率超過八成，不少院所獲頒「無C肝洗腎室」標章；彰化縣推估境內糖尿病與腎臟病病人需要接受C肝治療的人數超過兩千七百人，因此在醫院建立篩檢與轉診流程，預計明年六月完成這群人的治療。

監獄個案感染率不低，彰化市政府委託醫院到彰化監獄、看守所與少輔院，為兩千六百多人篩檢，抗體陽性率為四成、病毒陽性率八成二，後續進行治療，治療率近六成。

不過，即使如此積極介入，仍有許多患者並未接受治療。以台南市為例，篩檢病例數有一萬五千多人，治療數只有六千兩百多人，占率四成；C肝特別門診效果好許多，兩百五十多位收案者當中，僅十四人（五％）中斷治療。陳怡說，究其原因，主要是他們不相信治療有效，或是年紀太長真的難以出來就醫，因此有待強化民眾識能與就醫可近性。