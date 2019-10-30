C肝專家會議／就醫不便 兩成C肝患者放棄治療
2019-10-30 21:36
聯合報 記者羅真
、李樹人
／台北即時報導
文獻顯示，約兩成C肝患者因就醫不便而放棄治療。為克服就醫可近性不足，高醫與長庚開設外展門診，長庚近期更將與開業消化系醫師合作，利用交通車將患者送往就醫。專家建議，善用遠距醫療，患者就醫第一次與最後一次到醫院，過程網路看診即可。
高雄醫學大學副校長余明隆表示，外展門診成效與在地衛生所的負荷量與支持度有關，以高醫經驗，桃源區外展門診篩檢率達九成九、患者治療率達九成六，這是因為衛生所強力支持，高醫只要派醫師過去，其餘衛生所都協助配合；但其他地區的外展門診，因衛生所本身業務量大、較難全力配合，效果差強人意。
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嘉義長庚醫院副院長盧勝男也同意，外展門診若要成功，必須在地人幫忙，但他表示，台灣地狹人稠，消化系醫師評估在地需求開設診所，比大型醫院更接近社區，嘉義長庚近期將進一步與雲林縣口湖鄉的開業消化系醫師合作，利用交通車將患者送往就醫、取代外展門診。
遠距醫療也是解決就醫可近性的方法之一。盧勝男表示，醫師診治C肝不像眼科、皮膚科醫師一定要看到病灶，取得檢驗數據就可開處方，未來或許可考慮讓醫師第一次與最後一次門診親診，過程中透過網路向患者解釋檢驗數據即可。
國家C型肝炎旗艦計畫辦公室主任蒲若芳表示，解決就醫可近性策略需因地制宜，Ｃ肝辦會持續協助各地交流彼此經驗，助其找出最適合當地的模式。
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