C肝專家會議／國健署高風險地區普篩 一個也不能少
2019-10-30 21:36
聯合報 記者李樹人
、羅真
／台北即時報導
為了鼓勵民眾抽血篩檢肝炎，許多醫院、學術及公益團體激發腦力，想出送洗衣粉、沙拉油、加油券等點子，但成效似乎不盡理想。為此，衛福部國健署擬定高風險地區普篩方案，希望盡可能找到所有C型肝炎感染者，提供治療。
衛福部國家C型肝炎旗艦計畫辦公室日前綜合參考台灣7大相關研究結果，整理新版「C肝風險潛勢層級」地圖，研究人員將C肝風險分為零至7級，級數越高，C肝盛行率越高。
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國健署長王英偉表示，高風險地區普篩方案預估篩檢人數12萬3522人，費用2,470萬4400元，預定12月於肝癌及肝炎防治會提報，明年實施；除了計畫調降C肝篩檢年齡從50歲降至40歲，對於現階段不符合健檢資格民眾，則透過宣導，讓民眾選擇自費檢查。
國健署規畫在4至7級地區進行普查篩檢，四級共39鄉鎮、5級則有24鄉鎮、6級則有14個鄉鎮、7級則有11鄉鎮，總計88個鄉鎮。至於被列為最高風險第7級的11個鄉鎮，以嘉義縣最多，共5個鄉鎮，其次為雲林縣3鄉鎮，高雄、台南、苗栗各有1個最高風險鄉鎮。
政府及民間團體積極尋找C肝感染者，部分民眾卻不埋單，高醫副校長余明隆說，高雄市桃源區屬高風險地區，因為人口不多，為求普篩，除了贈送洗衣粉、沙拉油等日常用品，高醫團隊多次開車深入山區，直接在山路堵人堵車，透過衛教，苦口婆心，希望居民抽血篩檢。
歷經半年多努力，幾乎達到普篩，在地戶籍人數1073人，其中1067人接受抽血，篩檢率高達九成9，陽性率為1成1，進一步分析，72人需治療，最後61人完成服藥。
林口長庚副院長簡榮南表示，盡快找到感染者是現階段C 肝防治的重點，實施篩檢有其難度，但部分縣市相當積極，幾乎接近普篩，「只要有心，就一定能辦到。」
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