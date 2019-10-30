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C肝專家會議／衛福部明年編列82億元 造福6萬名感染者

2019-10-30 21:34聯合報 記者李樹人羅真／台北即時報導

由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專...
由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專家會議，邀請C型肝炎治療的專家們交換意見。記者曾原信／攝影
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歷經3年積極防治，逐步放寬C肝新藥給付條件，全國已有7萬3千多人接受全口服C肝抗病毒藥物治療，逾7萬人體內測不到病毒，治癒率超過九成7。衛福部明年度編列82億元預算，可望造福6萬名感染者，但若希望在2025年之前根除C肝，目前面臨篩檢、召回及醫療可近性3大挑戰。

台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報舉辦「消滅C肝、面對挑戰」專家會議，中研院士陳定信說：「推動疫苗接種、肝炎防治，熱情很重要」。衛福部長陳時中表示，若能根除C肝，代表台灣公衛體系往前一大步，C肝根除計畫作為練兵的一環，讓醫療及公衛體系有能力對抗疾病，具重大意義。

陳時中表示，明年C肝防治總經費共有81億6600萬元，原本預估治療5萬1千人，但依治療進度，目標將上調至6萬人，只要持續努力，就能提前12年達標，讓世界看到台灣。

儘管3年來C肝抗病毒藥物治療成果卓越，專家會議主持人、林口長庚副院長簡榮南表示，要想在2025年完成消滅C肝目標，路途上仍充滿障礙，以篩檢、召回及醫療可近性3大挑戰，最為險峻。

以篩檢為例，抗病毒口服藥物治癒率極高，且政府鬆綁給付門檻，只要確定感染C肝病毒，就能接受治療，最短只需用藥8周，就能達到完治效果，徹底消滅病毒。衛福部國家C肝旗艦計畫辦公室主任蒲若芳也表示，迄今已有近4萬5千人接受治療，治癒率達98.5%。

但仍有些感染者不願意接受治療，最令人擔憂的是，仍有20萬名C肝感染者不知已遭感染，潛伏在社區。如何找出這些人，安排治療，並讓就醫領藥更具可近性，是C肝防治戰役成功的關鍵。簡榮南說，從現有證據來看，全國普篩沒有必要，如何排定篩檢優先順序，以符合經濟效益，才是重點。

在召回部分，嘉義長庚副院長盧勝男公布長庚體系成效， 透過資料庫盤點已知C肝病人，長庚5家醫院20年來篩檢上百萬人，其中8萬8千多人陽性，各醫院因地制宜，各自採用不同方式請患者回診，但整體換算下來，成功率僅2.2%。

盧勝男坦言，召回難度高，成效不彰，更面臨適法性問題，常遇到病人質問「你怎麼會有我的資料？」，甚至被誤以為是詐騙集團。簡榮南建議，有待整合健保署健康存摺、國健署雲端資料，相信有助更精準篩選出感染者。    

陳定信說，C肝防治為重要健康議題，現在雖然花了不少錢，但未來可以省下更多的醫療費用。台灣在消滅C肝上，已獲初步成果，感謝前衛福部部長林奏延，開了先路，設立C肝辦公室。現任部長陳時中則是極力籌措經費，想辦法籌錢，讓更多感染者早日用藥。

陳定信透露，三年前，為了C肝防治一事，拜訪衛福部，當時陳時中聽取報告後，認為這相當有意義，直說「我可以不可多做一些」、「有這麼好的藥物，政府借錢都要治療。」衛福部積極籌措經費，健保署逐步放寬給付標準，加上學界醫界齊心合作，一定可以順利達標。

由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專...
由台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部主辦的消滅C肝面對挑戰專家會議，邀請C型肝炎治療的專家們交換意見，嘉義長庚副院長盧勝男分享長庚醫療體系召回成效。記者曾原信／攝影
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「消滅C肝，面對挑戰」專家會議，邀請C型肝炎治療的專家們交換意見，林口長庚醫院副...
「消滅C肝，面對挑戰」專家會議，邀請C型肝炎治療的專家們交換意見，林口長庚醫院副院長簡榮南引言開場。記者曾原信／攝影
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「消滅C肝，面對挑戰」專家會議，聯合報副總編輯洪淑惠（左起）、C肝辦公室主任蒲若...
「消滅C肝，面對挑戰」專家會議，聯合報副總編輯洪淑惠（左起）、C肝辦公室主任蒲若芳、高醫大副校長余明隆、嘉義長庚副院長盧勝男、林口長庚副院長簡榮南、衛福部長陳時中、中研院士陳定信、健保署長李伯璋、國健署長王英偉、疾管署副署長莊人祥、台南市衛生局局長陳怡、彰化縣衛生局副局長尚筱菁一同參與。記者曾原信／攝影
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「消滅C肝，面對挑戰」專家會議，中研院院士陳定信作會議結論。記者曾原信／...
「消滅C肝，面對挑戰」專家會議，中研院院士陳定信作會議結論。記者曾原信／攝影
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「消滅C肝，面對挑戰」專家會議，衛福部國家C肝旗艦計畫辦公室主任蒲若芳分享201...
「消滅C肝，面對挑戰」專家會議，衛福部國家C肝旗艦計畫辦公室主任蒲若芳分享2019Ｃ肝治療成績。記者曾原信／攝影
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「消滅C肝，面對挑戰」專家會議，衛福部長陳時中指出，若能根除C肝，代表台灣公衛體...
「消滅C肝，面對挑戰」專家會議，衛福部長陳時中指出，若能根除C肝，代表台灣公衛體系往前一大步，C肝根除計畫作為練兵的一環，讓醫療及公衛體系有能力對抗疾病，具重大意義。記者曾原信／攝影
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C肝衛福部陳時中
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