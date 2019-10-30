感恩世界展望會 王宏恩、贊薇發聲
2019-10-30 21:44台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導
金曲歌王王宏恩、星光大道贊薇30日為世界展望會發聲。歌手贊薇說：「我很想跟資助人說感謝，雖然無法當面說，但這反而變成一股動力，讓我能變成更好的自己。」金曲歌王王宏恩則與自立青年們用歌聲展現成長茁壯，完整歌曲將於北中高3場音樂會演唱。
成就更好的自己
贊薇（吳薇）從超級星光大道起奮鬥了10年，媽媽是菲律賓人、爸爸是泰雅族人，她看到同為原住民的張惠妹的成就，決定也要成為很有影響力的人，並演唱了個人創作的歌曲《最好的我》。
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來自台中的全世煌，成長過程歷經霸凌、自卑，但找到對音樂的熱情後，開始萌發正面思考的能量，終於成為小有名氣的網路歌手。就讀大二的謝燿荃，從小六開始接受助學關懷，他說：「我們不能決定環境，但可以改變它，就像資助者改變我們的人生一樣。」讓王宏恩驚訝他的成熟。
「到大島（台灣）的時候好像出國（眾笑）。」來自蘭嶼的江英萱演唱達悟族的古調情歌，她說自從參加世界展望會活動後，覺得寫卡片給資助人是最開心的時候。
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