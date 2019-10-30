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埃及法老王宣布參選2020？ 造勢廣告好吸睛！

2019-10-30 19:17聯合新聞網 台北訊

圖坦卡門戶外競選廣告吸引人潮關注 /主辦單位聯合數位文創提供
圖坦卡門戶外競選廣告吸引人潮關注 /主辦單位聯合數位文創提供
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台北市政府戶外廣告看板，驚見黃金面具候選人出現，不僅候選人名字相當獨特，連宣傳口號都引人發笑，現場還有競選工作人員發放面紙，呼籲民眾「買票」支持! 民眾更直呼，明年最想把票投給「他」!

仔細看才發現這位候選人大有來頭，竟是古埃及最著名的法老王-圖坦卡門!對於許多熟知埃及歷史的人來說，這個名字完全不陌生，在國外相當於巨星般讓人趨之若鶩，神秘的詛咒傳說如同都市傳說一般，話題不斷。繼位僅10年的圖坦卡門擁有被譽為世界十大寶藏之首的黃金面具，墓室內更有多達5000多件陪葬品，於當年出土時轟動了整個國際，至今仍有許多國家爭相邀請主題展出。

2020年聯合數位文創成功聯繫並商借到圖坦卡門藝術展品來台展出，為了歡迎這位話題滿點的法老王終於來台展出，主辦單位突發奇想，搭配選舉時事宣傳，在嚴肅選舉新聞中，逆向操作，實體結合網路活動，更擬真發表五大政見，包含：2020/1/17 寶藏不藏私大公開！；身家透明，血統純正，絕對認真工作！；支持乾淨選風，提供正當管道「買」票！；重視每位參觀民眾，給予最優質的展覽空間！；在台打造圖坦卡門躺了3000年的房間，不用飛到埃及也能享受尊榮體驗！創意操作成功引發話題討論。

「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」除保留人文藝術的展覽質感，更加入互動設計，突破以往靜態展覽之餘，還能讓民眾感受寓教於樂、創新別緻的觀展體驗。更多展覽訊息請見官方粉絲團http://bit.ly/2qSyOup

圖坦卡門候選人宣傳，現場發放競選面紙 /主辦單位聯合數位文創提供
圖坦卡門候選人宣傳，現場發放競選面紙 /主辦單位聯合數位文創提供
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埃及文創
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