埃及法老王宣布參選2020？ 造勢廣告好吸睛！
2019-10-30 19:17聯合新聞網 台北訊
台北市政府戶外廣告看板，驚見黃金面具候選人出現，不僅候選人名字相當獨特，連宣傳口號都引人發笑，現場還有競選工作人員發放面紙，呼籲民眾「買票」支持! 民眾更直呼，明年最想把票投給「他」!
仔細看才發現這位候選人大有來頭，竟是古埃及最著名的法老王-圖坦卡門!對於許多熟知埃及歷史的人來說，這個名字完全不陌生，在國外相當於巨星般讓人趨之若鶩，神秘的詛咒傳說如同都市傳說一般，話題不斷。繼位僅10年的圖坦卡門擁有被譽為世界十大寶藏之首的黃金面具，墓室內更有多達5000多件陪葬品，於當年出土時轟動了整個國際，至今仍有許多國家爭相邀請主題展出。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
2020年聯合數位文創成功聯繫並商借到圖坦卡門藝術展品來台展出，為了歡迎這位話題滿點的法老王終於來台展出，主辦單位突發奇想，搭配選舉時事宣傳，在嚴肅選舉新聞中，逆向操作，實體結合網路活動，更擬真發表五大政見，包含：2020/1/17 寶藏不藏私大公開！；身家透明，血統純正，絕對認真工作！；支持乾淨選風，提供正當管道「買」票！；重視每位參觀民眾，給予最優質的展覽空間！；在台打造圖坦卡門躺了3000年的房間，不用飛到埃及也能享受尊榮體驗！創意操作成功引發話題討論。
「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」除保留人文藝術的展覽質感，更加入互動設計，突破以往靜態展覽之餘，還能讓民眾感受寓教於樂、創新別緻的觀展體驗。更多展覽訊息請見官方粉絲團http://bit.ly/2qSyOup
留言