高鐵站外售票系統異常 高鐵公司：經維修已恢復

2019-10-30 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



台灣高鐵訂票系統今（30日）下午發生異常，陸續有民眾無法訂票，高鐵表示維修後系統已恢復正常。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣高鐵訂票系統今天下午發生異常，陸續有民眾無法訂票。對此，高鐵表示，高鐵站外售票通路，包含網路、超商、手機訂票系統，今天下午發生系統異常，致影響訂票效能。經高鐵公司派人維修，維修期間旅客仍可透過車站內售票窗口或自動售票機購票，目前系統已恢復系統正常運作。