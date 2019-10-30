2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26 聯合報 無



2020年將近，12星座運勢如何？易經財經專家陶文在新書《2020鼠年開財運賺大錢》指出，2020年將會是個擁有強大「蛻變」能量的一年，不少星座都會有蛻變的好運。

陶文說，明年火星、木星、冥王星和土星同時匯聚在「摩羯座」，土星與冥王星匯聚一次大約40年左右，每一次的會相都會發生全球性的大事件，例如1914年的第一次世界大戰，1947到1948年的國共內戰、東西德分裂等。上一次土冥會相於「摩羯座」則是宋元的改朝換代。

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陶文預測12星座明年運勢如下：

白羊座：事業成為今年焦點，成功機會千載難逢

守護星加入了七個世紀出現一次的奇特天星陣容的今年，對於白羊們而言，2020年的精彩將會遠遠勝過「愛麗絲夢遊仙境」。由於這個奇特的天象出現在事業宮位上，因此事業容易成為流年焦點。土星將於3月22日進入白羊們的人脈宮位，雖然容易帶來人脈壓力，卻也凸顯出白羊們容易因而提昇了人脈的層次與格局，那是一種自我肯定與轉變，就從向上聯結開始。

2020年的另一個獨特現象是，白羊的特質不容易發揮，因此容易看見「不白羊」的白羊座，也就是容易感覺到白羊的衝勁好像消失了。這一年容易傾向於自我掩飾，愛上獨處，不在乎別人的眼光。如果因為隱藏了自我，將精力專注在事業運作領域，那麼2020年「不白羊的白羊座」的獨特天象，反而是好事。事業上的重要事務與抉擇最好避開下列三個日期：1月11日、6月21日與7月5日。

金牛座：積極學習做好準備，等待時機大展身手

這是個宜向外求發展的流年。超世紀的重大天象出現在金牛們的驛馬宮位，生命中的貴人籌碼盡在其中。年，金牛們宜積極走出既有的領域，廣結善緣，用最簡單的方式積極拓展人脈，可望為木星進入事業宮位的明年做好準備。

守護星將於5月13日進入逆行狀態，屆時需要謹慎把關的將會是財利運勢。土星將於3月22日進入金牛們的事業宮位，那是一種壓力與挑戰的開始，7月2日土星會再度回到學習宮位，金牛們有機會喘口氣整軍備戰。年底，土星將會和木星亦步亦趨地進入事業宮位，屆時金牛們就有機會大展身手。整體而言，2020年的主要運勢能量將會出現在「準備」的位置上，這個時候的學習決定了未來一年的成就，以及生命型態的展現。

雙子座：幸運之神降臨，貴人相助一帆風順

雙子的2020年會很「心靈」，就是所謂的「貴人相助」，並且是暗貴人。不過需要提醒的是「水逆」的影響。今年有三次水逆，第一次於2月17日至3月10日之間，出現在事業宮位上，第二次是6月18日至7月12日於金錢宮位上，第三次則是10月14日至11月4日出現於家庭宮位上，以上這些時間雙子們對於這些領域上的事務運作，恐怕必須以謹慎的方式面對。

另外值得提醒的是，由於兩次的「半影月食」和一次的「日全食」，都出現在雙子座上頭，攸關日後運勢旺衰的重大抉擇，無論如何都要避開這些日子（前後兩天）。分別是6月6日（半影月食）、11月30日（半影月食）和12月14日至15日（日全食），合作事務的洽商，工作夥伴與親密人士之間的互動與溝通，競爭者的黑手，都值得留意。

巨蟹座：付出什麼得到什麼，啟動幸福能量流年

2020年對於巨蟹座而言，是個能量超級強大的許願池，也是貴人磁場超級旺盛的一年，只不過最大的貴人還是自己。

這也是個典型的學習成長年。重點是，這股學習的能量來自生活，來自於周遭，不需要專業大學問的大費周章，說穿了就是歡樂過生活，樂觀看待每一件事物。另外值得提醒的是，今年有三個日子需要謹慎面對，那就是1月11日與7月2日的「半影月食」，以及6月21日的「日環蝕」。由於都和守護星有關，因此有必要妥善管理情緒。

獅子座：設妥目標積極行動，努力就有豐碩成果

就運勢分析的角度來說，這是個容易成功的一年，是個值得努力的流年。很多時候，機會都是在積極運作的軌道上出現。

需要提醒的是，由於此種強大的宮位能量，容易讓人透支體力而不自覺，健康管理也就成為了流年運勢中的另一項功課。

處女座：戀情開花結果，事業有機會名利雙收

世紀超級天象出現在處女座的愛情宮位，處女們體驗的不只是愛情，更是生命的精彩、創造出來的生活驚豔。正所謂「可以卓越，就不該選擇平庸」，既然天星提供了如此豐沛的磁場，處女們就該為自己創造個美麗的2020年。不過在守護星逆行的時段，處女們還是謹慎為宜，包括2月17日至3月10日，健康運宜用心。6月18日至7月12日，謹慎面對公眾事務。10月14日至11月4日，謹言慎行，避免禍從口出。

天秤座：家庭幸福能量滿滿，翻轉運勢大好機會

超世紀四星匯聚」的天象出現在2020年天秤座的家庭宮位，這個700年左右出現一次的天象，對於天秤座而言，是千載難逢的翻轉運勢好機會，是天秤們為自己構築舒適幸福的安全堡壘的大好時機，有意購買不動產或換屋的天秤座們，不但可望覓得好宅，價錢也將會十分漂亮。

家庭宮位的火星合相資源宮位的金星，代表貴人明顯。家庭宮位上的土星合相婚姻宮位上的太陽，則透露出大好成家的訊息。

天蠍座：善加運用人脈營養劑，絕佳能量有助學習

抱持廣結善緣是最好的策略，這也是天蠍們在2020年必修的功課。火星、木星、冥王星和土星的「四星匯聚」超世紀天象，出現在天蠍們的人脈宮位，這是一種有機會向上聯結的訊息，也就是要和比自己更成功、更優秀的人交朋友。此種「超世紀會相」的天象，對於天蠍座來說，2020年成為了急速翻轉年，並且是由外而內的翻轉，天蠍們接收了此四大超強能量行星所提供的人脈營養劑，並且善加運用，生命將獲得翻轉。

這個人脈宮位同時也是學習和旅遊的宮位，抱持學習的心情容易接獲生命成長的訊息。2020年將會是個精彩幸福年。

射手座：打造自我核心價值，落實目標追求卓越

土星和冥王星會相在射手座的「價值觀」宮位，700多年才一回，而再加上火星和木星加入會相陣局，更千載難逢。對於射手座而言，2020年就是這樣的流年，「超世紀四星匯聚」的天象除了提供「財利運勢」的爆發，同時也活躍了射手座的自我核心價值感。這是最適宜設定人生目標與事業目標，讓自己更卓越的時機點，最重要的是可以輕鬆落實與達成。

相信自己，相信關鍵星盤的超強力量，外界的小聲音聽聽就好。

摩羯座：按部就班實現目標，願望將如願以償

這是個超過700年才出現一次的偉大天象，而摩羯座正巧是這個超世紀天象的主人，讓摩羯們有機會做回真正的自我，只不過也隱含著一種大好大壞的隱憂。

對於事務的執行，摩羯們大可展現摩羯的執著，對事不對人，以按部就班的方式落實每一個計畫上的階段策略與目標。對於人事方面的事務，則以謹慎與謙虛的模式互動，即便是吹牛打高空也需要給予崇拜的回饋。如果有遠大的願望，今年無論如何都要實現它。

寶瓶座：營造人脈製造機會，務實生活帶來成熟轉變

這是個幸運的流年，因為是寶瓶座守護星回歸年，這是29年至30年一次的盛事，出現在春分的次日（3月22日），值得寶瓶們慶祝。

建議和比自己年長的人交朋友，除了讓自己成長外，有極大的機會營造向上聯結人脈的管道。土星讓2020年成為寶瓶們的「成熟轉變年」，同時也會是具有超級能量的「心想事成年」。寶瓶們要做的是大膽設定目標與計畫，為下一個30年好運做好準備。

雙魚座：貴人氣息旺盛，走出舒適圈活絡生活

對於雙魚座而言，這是個人脈充沛的流年，雙魚們應該會遇到超級重量級的貴人。雙魚們值得趁機走出習慣的領域，接觸不一樣型態的社團或人脈圈，因為有機會營造提昇未來運勢的重要關鍵貴人。