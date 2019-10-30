我還想打球 髖關節發育不良小鮮肉微創手術再續籃球夢

2019-10-30 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



一名20多歲男性近日只要稍微動一下鼠蹊部就會感受到疼痛，甚至有時會痛到屁股，讓愛打籃球的他根本無法繼續叱吒球場，不願斷送籃球夢的他，趕緊到三總醫院求助，檢查發現是先天髖關節發育不良惹禍，但透過傳統手術，進行矯正治療需等三個月才能回歸球場，經醫師評估，該男有機會執行正前開式為創手術，術後果然一周就能正常活動。

三軍總醫院骨科部主治醫師王聖豪說，退化性關節炎是人體常見關節疾患，其中，髖部關節炎最常見的臨床症狀是髖關節周邊的疼痛。近年研究發現，許多髖部退化性關節炎跟髖部局部結構有很大關係，尤其青少年或成人時期出現髖關節局部不正常結構，如髖關節發育不良或等。

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上述原因都會造成病患的髖部早期局部疼痛， 王聖豪表示，該名20多歲男性就診時，曾提及從10幾歲起，就開始會感受到患部輕微疼痛。臨床上常見患者輕視患部疼痛，未儘早診斷及治療，造成病患持續疼痛及活動受限，恐演變成髖關節退化性關節炎，導致後續需接受手術重建或人工關節置換。

過去傳統手術以病患側躺姿勢擺位，手術時需切斷肌肉、出血多、至少需耗費3個月復原，讓不少人為聞之卻步；疼痛感減少的正前開式微創手術，除用在人工髖關節置換手術，也可執行髖關節骨軟骨成型手術及髖臼截骨矯正手術，甚至術後當天即可下床走動，約7至10天病患就能恢復活動，

王聖豪進一步解釋，正前開式微創手術為平躺姿勢擺位，能減輕疼痛感最大主因是手術中並沒有切斷肌肉組織，主要是以闊筋膜張肌及縫匠肌之間的間隙當作通道來進入髖關節，甚至僅需切開一個約10公分切入口，就可探查並完成多數髖關節疾患手術。

正前開式微創手術目前有健保給付，幾乎所有患者皆適用，但王聖豪坦言，正前開式微創手術切口小，執行視野狹窄，醫師學習門檻高，若執刀醫師不熟悉，恐造成併發症。