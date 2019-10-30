沙塵暴襲台午後影響中南部 國健署提供三招自保
2019-10-30 15:43
聯合報 記者簡浩正
／台北即時報導
中國沙塵暴來襲！根據環保署觀測預報，受到中國內蒙地區揚起沙塵向東及向南傳輸影響，此波沙塵將伴隨東北風於今日開始影響台灣空氣品質，尤其北部地區空氣品質更轉為「橘色」提醒等級，午後則逐漸影響至中南部地區。
國健署提醒，民眾出門在外經配戴口罩，並小心眼痛、咳嗽或喉嚨痛等不適；另外有氣喘的民眾需注意感染，並建議攜帶吸入劑等藥物，同時並提供防襲三招供民眾自我保護。
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國健署社區健康組科長曾伯昌表示，據氣象局與環保署的預報，受中國內蒙地區沙塵傳輸影響，今晨起影響台灣空氣品質，從北沿著基隆河一路影響基隆、汐止、松山等地區，中午時影響範圍已至板橋、桃園地區，晚上到明天將影響中南部地區。而受到下午降雨影響，沙塵等汙染物因受雨勢沖刷墜地，空氣品質可能會短暫轉好，但仍得注意污染物累積。
曾伯昌呼籲，民眾若有眼痛、咳嗽或喉嚨痛等不適症狀，應避免戶外活動；特別是敏感性族群，如孩童、老年人以及患有心臟、呼吸道及心血管疾病的成人，更應以室內活動為主；有氣喘的人要多留意，可能需增加使用吸入劑的頻率。此外，回到室內時應先洗把臉、清潔雙手，再做其他事。
國健署也提供民眾三招自我保護策略：
一、外出可戴口罩。由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）暴露，口罩應儘可能與臉部密合。
二、減少戶外活動。減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段，尤其是老人及兒童，或慢性呼吸道疾病患者。
三、生活作息規律。民眾外出可多運用大眾運輸工具，並適當運動，維持身體健康狀態。
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