親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

太陽花學運濺血驅離 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

萬聖節變裝扮鬼 民俗專家稱「這7種人恐卡陰」

2019-10-30 17:34聯合新聞網 綜合報導

許多人會在萬聖節裝扮成鬼，但民俗專家表示若運勢不好，恐會導致卡陰。圖／ingim...
許多人會在萬聖節裝扮成鬼，但民俗專家表示若運勢不好，恐會導致卡陰。圖／ingimage
分享

這週四就是萬聖節，許多大小朋友都會換上精心準備的服裝，而不少人也會裝扮成鬼嚇唬他人，但民俗專家楊登嵙對此則表示有7種人並不適合扮鬼，容易受到陰靈影響，輕則卡陰，重則影響運勢和身體健康。

根據「三立新聞」報導，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示萬聖節許多人喜好扮鬼，但有些人並不適合扮成魔鬼或骷髏人，像是以下7種人，包括：犯太歲、大病未癒、運勢不佳、印堂發黑、睡眠不足、飲酒人士和孕婦，楊登嵙說這7種人若扮鬼恐吸引陰邪靈體，進而造成卡陰或是身體出現不好的影響。

楊登嵙解釋俗話說「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，今年犯太歲的生肖有豬和蛇，這2種生肖之人運勢多弱且不好，容易被邪靈干擾，而大病未癒或剛復原的人也會因元神耗弱而被邪靈入侵。

楊登嵙表示剛經歷情感或事業失敗之人原本運氣就不佳了，若再扮鬼更會招惹靈體，讓衰氣附在自己身上，而印堂發黑、黯淡、出現青筋者就代表近期運勢較弱，容易遇到危險。另外，睡眠不足的人也會因精神狀態不佳而容易受邪靈入侵，而飲酒人士也是相同道理，若不稍加注意恐會發生憾事。他提醒萬聖節雖然需玩得開心，但個人的安全和平安仍須注意。

萬聖節運勢
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

沙塵暴襲台午後影響中南部 國健署提供三招自保

2019-10-30 15:43

宜蘭到花蓮較大雨勢 今晚到明天上午恐是高峰期

2019-10-30 14:43

每天吃根香蕉 5大健康好處維持健康

2019-10-30 15:00

咳嗽一周又背痛以為是感冒 檢查竟是肺癌末期

2019-10-30 13:09

日本代購洗髮精檢出細菌 食藥署發黃燈提醒

2019-10-30 12:06

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

境外沙塵空品差 桃園沿海地區現紅害

2019-10-30 16:58

睡眠呼吸中止症 憂鬱焦慮風險爆增3到4倍

2019-10-30 16:15

我還想打球 髖關節發育不良小鮮肉微創手術再續籃球夢

2019-10-30 16:02

大腸癌初期沒症狀 定期檢查保健康

2019-10-30 15:26

天性愛獨處 無法適應人群怎麼辦？

2019-10-30 15:09

沙塵暴來襲PM2.5飆高 3電廠擴大降載

2019-10-30 14:23

白靜來了 疾病擬人桌曆11月1日開放網路預購

2019-10-30 14:23

要命小豌豆掉進鼻孔 國泰醫療團5分鐘救斐濟2歲女童

2019-10-30 13:48

台北當代藝術館館長 駱麗真接任

2019-10-30 13:40

500公克以上信件遞送開放民營 預計11月上路

2019-10-30 12:51

北市空品紅色警示 今天白天PM2.5濃度高

2019-10-30 12:43

無花果茶可降三高？ 營養師提醒：亂吃適得其反

2019-10-30 12:29

快躲沙塵暴！全台22空品「紅害」北部最大重災區

2019-10-30 12:25

提升生醫產業射第三支箭 設國家級人體生物資料庫平台

2019-10-30 12:17

女兒怨「穿得比我正」！辣媽夜店戰袍炸出傲人上圍 萬人暴動：好兇

2019-10-30 12:00

肝斑治療更安全溫和！台灣團隊研究成果刊登國際頂尖期刊

2019-10-30 11:58

Q版人像畫DIY手作課 免費器捐路跑報名即將截止

2019-10-30 11:46

沙塵暴來襲 台中、興達及協和電廠擴大降載

2019-10-30 11:45

肺炎年帶走1.2萬長者生命 醫籲同時接種流感與肺鏈疫苗

2019-10-30 11:25

過期藥品不要亂丟！記住6步驟輕鬆回收

2019-10-30 10:19

神經內分泌腫瘤難察覺 腸胃常不適需檢查

2019-10-30 10:19

沙塵暴來襲！ 午後中南部恐達紅色警戒

2019-10-30 10:18

沙塵暴來了！ 環保署：五年來相對嚴重的一波

2019-10-30 09:55

「타이베이台北」突衝上韓網搜尋第一名 南韓名廚白種元大啖台灣小吃

2019-10-30 09:35

沙塵來了！鄭明典：北部明緩和 中南部再延續1到2天

2019-10-30 09:30

東北風增強 北部、東半部降雨機率高

2019-10-30 09:18

西部留意空氣汙染 麥德姆颱風將影響越南

2019-10-30 09:04

60元CP值超高 台鐵排骨便當大復活 因她加了這一味

2019-10-30 08:00

麥德姆颱風生成 一張圖看沙塵暴今起影響台灣

2019-10-30 07:19

優秀器官勸募表揚／腦死判定醫師 讓生命最後圓滿

2019-10-30 01:33

優秀器官勸募表揚／社工師助圓夢 個管師遺愛6人

2019-10-30 01:29

優秀器官勸募表揚／他獲捐腎重生 當器捐志工報救命恩

2019-10-30 01:26

健康你我他／電毯定時暖被 冬夜良伴

2019-10-30 00:23
看更多

熱門文章

麥德姆颱風生成 一張圖看沙塵暴今起影響台灣

2019-10-30 07:19

交通部11月新制上路！物品寄送未包成一件 不受理收寄

2019-10-29 20:40

60元CP值超高 台鐵排骨便當大復活 因她加了這一味

2019-10-30 08:00

沙塵暴來了！ 環保署：五年來相對嚴重的一波

2019-10-30 09:55

「타이베이台北」突衝上韓網搜尋第一名 南韓名廚白種元大啖台灣小吃

2019-10-30 09:35

衰超久嗎？11月邁向今年最好運的4大星座，射手會升官

2019-10-29 23:33

又遭到陸黑手打壓？AllSaints發聲明終止合作金馬獎

2019-10-29 20:31

她在好市多買可頌 驚見盒中藏「咬一半」麵包怒發文

2019-10-30 12:10

咳嗽一周又背痛以為是感冒 檢查竟是肺癌末期

2019-10-30 13:09

敷面膜前必做4件事 以免沒功效！正確去角質有雞蛋肌

2019-10-29 21:08

每日星座運勢／雙子生活滿意信心足　桃花慢慢靠近

2019-10-30 00:00

沙塵暴來襲！ 午後中南部恐達紅色警戒

2019-10-30 10:18

幫男友飲料點「微冰」！女店員秒回3字 她氣炸po文網戰翻

2019-10-29 20:24

麥當勞宣布11月6日起 歡樂送、得來速也不提供吸管

2019-10-30 10:25

每天吃根香蕉 5大健康好處維持健康

2019-10-30 15:00

流感疫苗晚開打 6疑惑完全解答

2019-10-30 00:23

中年發病的他停不了抖...妻子不離不棄「能陪多久就多久」

2019-10-29 18:49

快躲沙塵暴！全台22空品「紅害」北部最大重災區

2019-10-30 12:25

【心情點滴】遊俠／白煮蛋的生活哲學

2019-10-30 06:00

【親子之間】柚蜜綠／最想做的事

2019-10-30 06:00

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】貓頭鷹／長夜將盡

2019-10-30 06:00

沙塵暴襲台午後影響中南部 國健署提供三招自保

2019-10-30 15:43

光棍節不孤單！雙11到FRIDAYS消費 紐奧良牛排買1送1

2019-10-30 04:48

一陣秋雨一陣涼 東北風增強明後天北宜花濕涼

2019-10-29 20:47

健忘還是失智？名醫帶你學會如何早篩失智症

2019-10-29 21:05

過期藥品不要亂丟！記住6步驟輕鬆回收

2019-10-30 10:19

全球獨家台灣才有！迪士尼「冰雪奇緣2」超Q雪寶招手帽 11/01影城開賣

2019-10-30 13:17

影／這家飯店異軍突起 住房率激增3成打破藍海

2019-10-29 21:30

神經內分泌腫瘤難察覺 腸胃常不適需檢查

2019-10-30 10:19

無花果茶可降三高？ 營養師提醒：亂吃適得其反

2019-10-30 12:29

日本代購洗髮精檢出細菌 食藥署發黃燈提醒

2019-10-30 12:06

必搶！6200元入手絕美Dior皮革手拿包　內附招桃花唇膏

2019-10-30 13:16

小琉球「海景第一排」擾海龜 女遊客搭帳篷被勸離

2019-10-30 10:28

大腸癌初期沒症狀 定期檢查保健康

2019-10-30 15:26

沙塵來了！鄭明典：北部明緩和 中南部再延續1到2天

2019-10-30 09:30

麥當勞宣布 11月6日起歡樂送、得來速不主動提供吸管

2019-10-30 14:13

只有30天！吃川夜宴麻辣鍋、玩賓果 送「施華洛世奇」

2019-10-29 23:47

G-Shock有多夯？百億身價董座、韓流巨星都愛用

2019-10-30 11:17

跟女神穿同款！adidas Originals X BLACKPINK新品開賣

2019-10-29 19:55

徐旭東：SOGO帶頭東區一起發 信義A13耶誕前開出

2019-10-30 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top