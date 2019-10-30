萬聖節變裝扮鬼 民俗專家稱「這7種人恐卡陰」

2019-10-30 17:34 聯合新聞網 綜合報導



許多人會在萬聖節裝扮成鬼，但民俗專家表示若運勢不好，恐會導致卡陰。圖／ingimage 分享 facebook

這週四就是萬聖節，許多大小朋友都會換上精心準備的服裝，而不少人也會裝扮成鬼嚇唬他人，但民俗專家楊登嵙對此則表示有7種人並不適合扮鬼，容易受到陰靈影響，輕則卡陰，重則影響運勢和身體健康。

根據「三立新聞」報導，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示萬聖節許多人喜好扮鬼，但有些人並不適合扮成魔鬼或骷髏人，像是以下7種人，包括：犯太歲、大病未癒、運勢不佳、印堂發黑、睡眠不足、飲酒人士和孕婦，楊登嵙說這7種人若扮鬼恐吸引陰邪靈體，進而造成卡陰或是身體出現不好的影響。

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楊登嵙解釋俗話說「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，今年犯太歲的生肖有豬和蛇，這2種生肖之人運勢多弱且不好，容易被邪靈干擾，而大病未癒或剛復原的人也會因元神耗弱而被邪靈入侵。

楊登嵙表示剛經歷情感或事業失敗之人原本運氣就不佳了，若再扮鬼更會招惹靈體，讓衰氣附在自己身上，而印堂發黑、黯淡、出現青筋者就代表近期運勢較弱，容易遇到危險。另外，睡眠不足的人也會因精神狀態不佳而容易受邪靈入侵，而飲酒人士也是相同道理，若不稍加注意恐會發生憾事。他提醒萬聖節雖然需玩得開心，但個人的安全和平安仍須注意。