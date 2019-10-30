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全聯「雲林物產展」11/1登場 26項物產新鮮上桌

2019-10-30 14:53聯合報 記者張芳瑜／即時報導

為持續推薦台灣在地農產與名物，全聯福利中心特別在進入秋冬之際推出「雲林物產展」，將雲林優質食材入鍋，並由雲林縣長張麗善、全聯營運長蔡篤昌一同推薦「對時」好物產，端出暖呼呼的「鮮魚牛奶鍋」、「元氣雞湯鍋」，讓消費者在家也能簡單進補，方便料理。全聯「雲林物產展」11/1至12/5於全台門市展開，共有26項主推物產，可望帶動雲林物產成長2成。

雲林縣長張麗善表示，全聯每年都向雲林產地採購具有安心產銷履歷的農產品，大家在全聯採買生鮮蔬果及肉品時不妨多注意一下，只要掃瞄包裝上的QRcode，就可以了解這些來自雲林的農產品，最安心、最天然美味的生產流程。特別推薦全聯獨家販售的「元氣桂丁雞湯煲」、另有使用全台唯一通過高規格國際驗證GLOBAL G.A.P.的胡蘿蔔所製成、全果榨取的「活力東勢100％胡蘿蔔汁」，每一個產品，都是從產地直送餐桌，美味有保證，藉由全聯雲林物產展，讓大家用划算價格選購雲林良品回家。

全聯營運長蔡篤昌也說，雲林是台灣農業第一大縣，連續3年榮登台灣農業產值最高的縣市，全聯一年向雲林採購超過2萬3,000噸農產品，金額破22億，是近期物產展中各縣之首。加上天氣轉涼，台灣人愛吃鍋，非常適合選購來自雲林的鯛魚、桂丁土雞、火山烏骨雞、豬肉片，再搭配螺陽地瓜葉、VDS活力胡蘿蔔，營養均衡，且方便買簡單料理，在家就能好好享受暖心鍋物，預計整檔可創下7,800萬元的業績。

雲林縣長張麗善(右)、全聯營運長蔡篤昌(左)一同推薦雲林物產。圖／全聯提供
雲林縣長張麗善(右)、全聯營運長蔡篤昌(左)一同推薦雲林物產。圖／全聯提供
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全聯雲林物產展網羅生鮮、乾貨嚴選26款商品。圖／全聯提供
全聯雲林物產展網羅生鮮、乾貨嚴選26款商品。圖／全聯提供
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全聯雲林物產展，推薦產地直送餐桌的新鮮食材入鍋。圖／全聯提供
全聯雲林物產展，推薦產地直送餐桌的新鮮食材入鍋。圖／全聯提供
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