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宜蘭到花蓮較大雨勢 今晚到明天上午恐是高峰期

2019-10-30 14:43聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今年第22號颱風麥德姆在南海發展，並趨向越南，對台灣沒有直接威脅，但仍然對天氣有間接的影響。

麥德姆颱風外圍水氣沒有直接北抬到台灣附近，但是藉由副高壓邊緣的帶動，還是有暖濕水...
麥德姆颱風外圍水氣沒有直接北抬到台灣附近，但是藉由副高壓邊緣的帶動，還是有暖濕水氣逐漸擴散到台灣東部海域，跟底層大陸高壓帶來較涼的空氣交會，東部海面上有大片的雲雨區存在，雲雨帶邊緣在東北風帶動下對迎風面的基隆北海岸、宜花東地區造成降雨。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」
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他說，雖然麥德姆颱風的位置偏南，颱風外圍水氣沒有直接北抬到台灣附近，但是藉由副高壓邊緣的帶動，還是有暖濕水氣逐漸擴散到台灣東部海域，跟底層大陸高壓帶來較涼的空氣交會，東部海面上有大片的雲雨區存在，雲雨帶邊緣在東北風帶動下對迎風面的基隆北海岸、宜花東地區造成降雨，尤其宜蘭到花蓮一帶有較大雨勢出現，今晚到明天上午這段時間可能是降雨的高峰期，有出現大雨或豪雨的可能性，務必要多加注意。

他說，至於台北盆地內也會有短暫陣雨，但是受到地形屏障，降雨少了很多，桃園以南天氣更好，仍維持多雲到晴的天氣。

他說，預估明天下半天之後，隨著颱風登陸越南減弱，加上中層副高壓中心位置向西調整，台灣附近中層的風向由東南風轉偏北到西北風，暖濕空氣北上的狀況隨之消失，整個雨勢應該就會逐漸減小下來。

「這種降雨並不是大家認知的共伴效應」，他說，暖濕空氣北上是因為副高壓的帶動所造成，需要很適合的綜觀環境配合，等到高壓中心調整，風向轉變，水氣就會減少，跟所謂的共伴型態並不相同，但依照模式的預報，今晚到明天上半天仍有局部明顯雨勢出現的機會，還是要留意。

颱風越南
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