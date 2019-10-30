白靜來了 疾病擬人桌曆11月1日開放網路預購

2019-10-30 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



白靜來了，民眾敲碗等待的疾病擬人化周邊產品終於出爐，衛福部疾病管制署首次發行2020年疾病擬人「Taiwan CDC白靜 永遠站在防疫最前線」防疫桌曆，將於11月1日0時至11日24時開放限量預購1000份，防疫女神白靜與帥氣、美麗、超萌傳染病的粉絲快將這個日期記在行事曆。

衛生福利部疾病管制署1922防疫達人粉絲專頁從去年11月中旬開始推出疾病擬人企劃，疾管署陸續邀請羅培珊（Quan Lo）、SleepyLion以及蚩尤共三名本土繪師合作，借時尚雜誌封面的概念，將傳染病創作成「DISEASE疾病擬人」系列角色文宣，並透過網路媒體以數位形式發行。

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第一波先推出新型A型流感、流感、登革熱及腸病毒，再加上代表疾管署的白靜，短短16則貼文，總觸及人數就超過243萬。今年4月再推出第二波，從結核病、麻疹、恙蟲、狂犬病、水痘及帶狀疱疹、百日咳、病毒型腸胃炎、日本腦炎，一樣藉由帥哥美女畫風，吸引民眾目光。

教科書、衛教手冊中的無聊傳染病，透過繪師的巧手，化身帥哥、美女、蘿莉、正太，不僅一個月就為疾管署粉絲專頁吸2萬粉絲，成功在國內引發話題，身為動漫王國的日本也關注到這個現象，甚至有日媒樂觀地假設，若日本也照做，遭感染人數就會減少。

目前共創作13個角色，包含代表疾病管制署公衛少女「白靜」，及12個國內常見傳染病擬人化角色，每個人物設定都隱藏不同的傳染病密碼及衛教知識，值得大家細細觀察。疾管署也表示，疾病擬人系列數位文宣確實成功吸引年輕族群互動討論。

為感謝所有粉絲的支持與愛戴，疾管署今年特地製作2020年疾病擬人防疫桌曆，除完整收錄精美的疾病擬人作品外，並加入「白靜的傳染病小教室」，解析各種傳染病知識，將防疫概念融入日常生活中，時時提醒預防傳染病重要性，期望能讓民眾從瞭解傳染病開始一起預防疫病，守護健康。