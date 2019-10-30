親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

每天吃根香蕉 5大健康好處維持健康

2019-10-30 15:00世界日報 編譯盧炯燊／綜合報導

香蕉擁有5種好處，每天吃一根保健康。 聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
香蕉擁有5種好處，每天吃一根保健康。 聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
分享
雖然香蕉深受歡迎，但有人仍然不吃，因為它的碳水化合物及糖分高於其他許多水果。那麼，香蕉健康嗎？

香蕉富含鉀

根據國家衛生總署(National Institutes of Health)的資料，一根中等香蕉含有422毫克鉀，約佔人體每日所需的12％。

人的身體需要大量的鉀才能正常運作，這種電解質可幫助肌肉收縮，加強神經功能，將營養物質轉移到細胞裡，還可調節心跳及體內的鈉。當鉀攝入不足時，會增加血壓和腎結石的風險，也會讓人感到虛弱和疲勞，甚至出現肌肉痙攣。

有助於保持水分

運動之後，鉀有助調節體內的水分平衡，特別是流失的電解質(例如鈉、鎂、鈣和鉀)。國際運動營養學會(International Society of Sports Nutrition)指出，在中等到劇烈的運動過後，細胞內的鉀會出現變化，因此建議運動員運動後食用富含鉀的食物，可抵消這些失衡。

對腸胃有益

一根中等大小的香蕉含有3克纖維(約佔每日所需的10％)，它還含有益生元，可幫助腸道中的有益細菌(也稱益生菌)蓬勃發展。這些有益的細菌會改善消化，縮短感冒的時間，甚至有助減肥。

對心臟有好處

研究表明，大量攝入鉀與大幅降低血壓水平及降低中風風險都有關係，因為鉀有助從尿液排走多餘的鈉，減少對心臟的潛在傷害。

有助腎臟健康

研究還發現，每天攝入4099毫克鉀或以上的女性，較攝取鉀低於2407毫克者，患腎結石的風險低35％，那是因為鉀還有助排除體內多餘的鈣，而鈣正是腎結石的主要成份。

香蕉中風
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

沙塵暴襲台午後影響中南部 國健署提供三招自保

2019-10-30 15:43

宜蘭到花蓮較大雨勢 今晚到明天上午恐是高峰期

2019-10-30 14:43

咳嗽一周又背痛以為是感冒 檢查竟是肺癌末期

2019-10-30 13:09

日本代購洗髮精檢出細菌 食藥署發黃燈提醒

2019-10-30 12:06

睡眠呼吸中止症 憂鬱焦慮風險爆增3到4倍

2019-10-30 16:15

我還想打球 髖關節發育不良小鮮肉微創手術再續籃球夢

2019-10-30 16:02

大腸癌初期沒症狀 定期檢查保健康

2019-10-30 15:26

天性愛獨處 無法適應人群怎麼辦？

2019-10-30 15:09

熱門文章

做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40

身分證有「1」或「8」 西堤牛肋排免費招待

2019-10-29 17:19

麥德姆颱風生成 一張圖看沙塵暴今起影響台灣

2019-10-30 07:19

交通部11月新制上路！物品寄送未包成一件 不受理收寄

2019-10-29 20:40

60元CP值超高 台鐵排骨便當大復活 因她加了這一味

2019-10-30 08:00

沙塵暴來了！ 環保署：五年來相對嚴重的一波

2019-10-30 09:55

「타이베이台北」突衝上韓網搜尋第一名 南韓名廚白種元大啖台灣小吃

2019-10-30 09:35

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top