每天吃根香蕉 5大健康好處維持健康
2019-10-30 15:00
世界日報 編譯盧炯燊
／綜合報導
雖然香蕉深受歡迎，但有人仍然不吃，因為它的碳水化合物及糖分高於其他許多水果。那麼，香蕉健康嗎？
香蕉富含鉀
根據國家衛生總署(National Institutes of Health)的資料，一根中等香蕉含有422毫克鉀，約佔人體每日所需的12％。
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人的身體需要大量的鉀才能正常運作，這種電解質可幫助肌肉收縮，加強神經功能，將營養物質轉移到細胞裡，還可調節心跳及體內的鈉。當鉀攝入不足時，會增加血壓和腎結石的風險，也會讓人感到虛弱和疲勞，甚至出現肌肉痙攣。
有助於保持水分
運動之後，鉀有助調節體內的水分平衡，特別是流失的電解質(例如鈉、鎂、鈣和鉀)。國際運動營養學會(International Society of Sports Nutrition)指出，在中等到劇烈的運動過後，細胞內的鉀會出現變化，因此建議運動員運動後食用富含鉀的食物，可抵消這些失衡。
對腸胃有益
一根中等大小的香蕉含有3克纖維(約佔每日所需的10％)，它還含有益生元，可幫助腸道中的有益細菌(也稱益生菌)蓬勃發展。這些有益的細菌會改善消化，縮短感冒的時間，甚至有助減肥。
對心臟有好處
研究表明，大量攝入鉀與大幅降低血壓水平及降低中風風險都有關係，因為鉀有助從尿液排走多餘的鈉，減少對心臟的潛在傷害。
有助腎臟健康
研究還發現，每天攝入4099毫克鉀或以上的女性，較攝取鉀低於2407毫克者，患腎結石的風險低35％，那是因為鉀還有助排除體內多餘的鈣，而鈣正是腎結石的主要成份。
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