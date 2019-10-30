要命小豌豆掉進鼻孔 國泰醫療團5分鐘救斐濟2歲女童

2019-10-30 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



在醫療資源豐沛的台灣，很難想像1顆小豌豆掉進鼻孔，卻可能引起大麻煩，但這卻是缺乏耳鼻喉科醫師的斐濟真實寫照。斐濟一名2歲女童鼻孔不小心跑進小豌豆，原本可能無法解決的問題，因為遇到去當地義診的國泰醫院醫療團隊，全程只花5分鐘就輕易解決。另外也順利協助當地護理師擺脫困擾10年鼻息肉。

國泰醫院自2014年起承接衛生福利部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，迄今已連續6年第12度前往斐濟進行醫療服務。這次由副院長李嘉龍率領耳鼻喉科及麻醉科等醫療團隊至斐濟第三大醫院Labasa Hospital提供耳鼻喉科門診、手術、腸胃鏡檢查及息肉切除。

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小豌豆女孩的故事就發生在今年的義診期間，也是國泰醫院麻醉科主治醫師馮育斌印象深刻的故事之一。他說，斐濟2歲女童因貪玩不小心讓小豌豆掉進鼻孔，痛得在診間哇哇大哭，碰巧遇到去當地義診的國泰醫院醫療團隊，由麻醉科幫病童全身麻醉，再由耳鼻喉科接續順利取出豌豆。

連當地護理師都因為遇到國泰醫療團改變人生。斐濟年約18歲實習護士，10年來飽受鼻息肉困擾，長久以來無法用鼻子呼吸，一直想接受手術處理，但又害怕開刀，知道國泰醫療團到當地進行醫療服務已多達5次以上，這次終於讓她下定決心接受手術，術後終於可以再用鼻子呼吸，讓她開心極了。

國泰醫院耳鼻喉科主治醫師陳雍元說，這次也幫兩名患有先天扁桃腺肥大的兒童，進行小兒科扁桃腺切除手術，術後病童恢復狀況良好，均未發生併發症，術後可改善病童過去因扁桃腺肥大造成的睡眠障礙、張口呼吸、半夜容易驚醒、平時容易哭鬧等問題，讓病童家屬甚為感謝。

國泰醫療團團長、國泰醫院副院長李嘉龍表示，國泰醫院每年兩次至斐濟提供醫療服務，除耳鼻喉科手術已在當地建立好口碑，深受病人信賴外，此次隨行還有麻醉科醫師使用醫療團捐贈給當地醫院的影像導引插管系統。