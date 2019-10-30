親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新進黨員多達近6千人 台灣民眾黨成全台第三大黨

「脫歐大選」賭國運？五年選五次，英國會惡鬥大算計

要命小豌豆掉進鼻孔 國泰醫療團5分鐘救斐濟2歲女童

2019-10-30 13:48聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

在醫療資源豐沛的台灣，很難想像1顆小豌豆掉進鼻孔，卻可能引起大麻煩，但這卻是缺乏耳鼻喉科醫師斐濟真實寫照。斐濟一名2歲女童鼻孔不小心跑進小豌豆，原本可能無法解決的問題，因為遇到去當地義診的國泰醫院醫療團隊，全程只花5分鐘就輕易解決。另外也順利協助當地護理師擺脫困擾10年鼻息肉。

國泰醫院自2014年起承接衛生福利部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，迄今已連續6年第12度前往斐濟進行醫療服務。這次由副院長李嘉龍率領耳鼻喉科及麻醉科等醫療團隊至斐濟第三大醫院Labasa Hospital提供耳鼻喉科門診、手術、腸胃鏡檢查及息肉切除。

小豌豆女孩的故事就發生在今年的義診期間，也是國泰醫院麻醉科主治醫師馮育斌印象深刻的故事之一。他說，斐濟2歲女童因貪玩不小心讓小豌豆掉進鼻孔，痛得在診間哇哇大哭，碰巧遇到去當地義診的國泰醫院醫療團隊，由麻醉科幫病童全身麻醉，再由耳鼻喉科接續順利取出豌豆。

連當地護理師都因為遇到國泰醫療團改變人生。斐濟年約18歲實習護士，10年來飽受鼻息肉困擾，長久以來無法用鼻子呼吸，一直想接受手術處理，但又害怕開刀，知道國泰醫療團到當地進行醫療服務已多達5次以上，這次終於讓她下定決心接受手術，術後終於可以再用鼻子呼吸，讓她開心極了。

國泰醫院耳鼻喉科主治醫師陳雍元說，這次也幫兩名患有先天扁桃腺肥大的兒童，進行小兒科扁桃腺切除手術，術後病童恢復狀況良好，均未發生併發症，術後可改善病童過去因扁桃腺肥大造成的睡眠障礙、張口呼吸、半夜容易驚醒、平時容易哭鬧等問題，讓病童家屬甚為感謝。

國泰醫療團團長、國泰醫院副院長李嘉龍表示，國泰醫院每年兩次至斐濟提供醫療服務，除耳鼻喉科手術已在當地建立好口碑，深受病人信賴外，此次隨行還有麻醉科醫師使用醫療團捐贈給當地醫院的影像導引插管系統。

也教導當地麻醉科醫師進行氣管內管置入的診療技術與知識，消化內科醫師並進行兩場腸胃科專題演講，現場座無虛席，幾乎所有院內醫師都慕名而來學習新知，為的是希望能將醫療能力扎根當地，除造福斐濟病人外，也為醫療外交貢獻己力。

國泰醫院迄今已連續6年第12度前往斐濟進行醫療服務。這次由副院長李嘉龍率領耳鼻喉...
國泰醫院迄今已連續6年第12度前往斐濟進行醫療服務。這次由副院長李嘉龍率領耳鼻喉科及麻醉科等醫療團隊至斐濟第三大醫院Labasa Hospital提供耳鼻喉科門診、手術、腸胃鏡檢查及息肉切除。圖／國泰醫院提供
分享
國泰醫院迄今已連續6年第12度前往斐濟進行醫療服務。這次由副院長李嘉龍率領耳鼻喉...
國泰醫院迄今已連續6年第12度前往斐濟進行醫療服務。這次由副院長李嘉龍率領耳鼻喉科及麻醉科等醫療團隊至斐濟第三大醫院Labasa Hospital提供耳鼻喉科門診、手術、腸胃鏡檢查及息肉切除。圖／國泰醫院提供
分享
國泰醫院迄今已連續6年第12度前往斐濟進行醫療服務。這次由副院長李嘉龍率領耳鼻喉...
國泰醫院迄今已連續6年第12度前往斐濟進行醫療服務。這次由副院長李嘉龍率領耳鼻喉科及麻醉科等醫療團隊至斐濟第三大醫院Labasa Hospital提供耳鼻喉科門診、手術、腸胃鏡檢查及息肉切除。圖／國泰醫院提供
分享
國泰醫院迄今已連續6年第12度前往斐濟進行醫療服務。這次由副院長李嘉龍率領耳鼻喉...
國泰醫院迄今已連續6年第12度前往斐濟進行醫療服務。這次由副院長李嘉龍率領耳鼻喉科及麻醉科等醫療團隊至斐濟第三大醫院Labasa Hospital提供耳鼻喉科門診、手術、腸胃鏡檢查及息肉切除。圖／國泰醫院提供
分享

斐濟醫師手術
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

快躲沙塵暴！全台22空品「紅害」北部最大重災區

2019-10-30 12:25

咳嗽一周又背痛以為是感冒 檢查竟是肺癌末期

2019-10-30 13:09

日本代購洗髮精檢出細菌 食藥署發黃燈提醒

2019-10-30 12:06

無花果茶可降三高？ 營養師提醒：亂吃適得其反

2019-10-30 12:29

宜蘭到花蓮較大雨勢 今晚到明天上午恐是高峰期

2019-10-30 14:43

沙塵暴來襲PM2.5飆高 3電廠擴大降載

2019-10-30 14:23

白靜來了 疾病擬人桌曆11月1日開放網路預購

2019-10-30 14:23

台北當代藝術館館長 駱麗真接任

2019-10-30 13:40

500公克以上信件遞送開放民營 預計11月上路

2019-10-30 12:51

北市空品紅色警示 今天白天PM2.5濃度高

2019-10-30 12:43

提升生醫產業射第三支箭 設國家級人體生物資料庫平台

2019-10-30 12:17

女兒怨「穿得比我正」！辣媽夜店戰袍炸出傲人上圍 萬人暴動：好兇

2019-10-30 12:00

肝斑治療更安全溫和！台灣團隊研究成果刊登國際頂尖期刊

2019-10-30 11:58

Q版人像畫DIY手作課 免費器捐路跑報名即將截止

2019-10-30 11:46

沙塵暴來襲 台中、興達及協和電廠擴大降載

2019-10-30 11:45

肺炎年帶走1.2萬長者生命 醫籲同時接種流感與肺鏈疫苗

2019-10-30 11:25

過期藥品不要亂丟！記住6步驟輕鬆回收

2019-10-30 10:19

神經內分泌腫瘤難察覺 腸胃常不適需檢查

2019-10-30 10:19

沙塵暴來襲！ 午後中南部恐達紅色警戒

2019-10-30 10:18

沙塵暴來了！ 環保署：五年來相對嚴重的一波

2019-10-30 09:55

「타이베이台北」突衝上韓網搜尋第一名 南韓名廚白種元大啖台灣小吃

2019-10-30 09:35

沙塵來了！鄭明典：北部明緩和 中南部再延續1到2天

2019-10-30 09:30

東北風增強 北部、東半部降雨機率高

2019-10-30 09:18

西部留意空氣汙染 麥德姆颱風將影響越南

2019-10-30 09:04

60元CP值超高 台鐵排骨便當大復活 因她加了這一味

2019-10-30 08:00

麥德姆颱風生成 一張圖看沙塵暴今起影響台灣

2019-10-30 07:19

優秀器官勸募表揚／腦死判定醫師 讓生命最後圓滿

2019-10-30 01:33

優秀器官勸募表揚／社工師助圓夢 個管師遺愛6人

2019-10-30 01:29

優秀器官勸募表揚／他獲捐腎重生 當器捐志工報救命恩

2019-10-30 01:26

健康你我他／電毯定時暖被 冬夜良伴

2019-10-30 00:23

逾6成東、南部癌友 獨自長途就醫

2019-10-30 00:23

中醫助安胎 宮縮高齡婦順產

2019-10-30 00:23

健忘還是失智？ 11月9日名醫帶你早期篩檢

2019-10-30 00:23

流感疫苗晚開打 6疑惑完全解答

2019-10-30 00:23

雲縣首座 「排尿中心」 揭牌

2019-10-29 23:40

早療棕櫚獎 郭煌宗獲終身成就獎

2019-10-29 23:24

長庚特殊兒童視覺中心 診療遲緩兒視力

2019-10-29 23:16

敷面膜前必做4件事 以免沒功效！正確去角質有雞蛋肌

2019-10-29 21:08

關懷全台40萬憂鬱患者 11月6日來聽講座音樂會

2019-10-29 21:02
看更多

熱門文章

做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40

麥德姆颱風生成 一張圖看沙塵暴今起影響台灣

2019-10-30 07:19

身分證有「1」或「8」 西堤牛肋排免費招待

2019-10-29 17:19

交通部11月新制上路！物品寄送未包成一件 不受理收寄

2019-10-29 20:40

60元CP值超高 台鐵排骨便當大復活 因她加了這一味

2019-10-30 08:00

沙塵暴來了！ 環保署：五年來相對嚴重的一波

2019-10-30 09:55

落枕了怎麼辦？ 物理治療師教你用毛巾1招舒緩

2019-10-29 16:03

「타이베이台北」突衝上韓網搜尋第一名 南韓名廚白種元大啖台灣小吃

2019-10-30 09:35

入秋首波中國沙塵暴襲台 中部以北空品拉橘色警報

2019-10-29 15:23

呼叫台中炸雞控！「拿坡里炸雞店」台中首店在這

2019-10-29 16:37

衰超久嗎？11月邁向今年最好運的4大星座，射手會升官

2019-10-29 23:33

又遭到陸黑手打壓？AllSaints發聲明終止合作金馬獎

2019-10-29 20:31

誠品迷必備神卡！全新「台新街口聯名卡」享最高8%回饋

2019-10-29 17:21

她在好市多買可頌 驚見盒中藏「咬一半」麵包怒發文

2019-10-30 12:10

每日星座運勢／雙子生活滿意信心足　桃花慢慢靠近

2019-10-30 00:00

沙塵暴來襲！ 午後中南部恐達紅色警戒

2019-10-30 10:18

幫男友飲料點「微冰」！女店員秒回3字 她氣炸po文網戰翻

2019-10-29 20:24

敷面膜前必做4件事 以免沒功效！正確去角質有雞蛋肌

2019-10-29 21:08

好康注意！身份證字號5個1 王朝請你免費吃大餐

2019-10-29 17:08

傳流感疫苗被中國搶走再延一個月開打 疾管署：無此事

2019-10-29 16:08

中年發病的他停不了抖...妻子不離不棄「能陪多久就多久」

2019-10-29 18:49

咳嗽一周又背痛以為是感冒 檢查竟是肺癌末期

2019-10-30 13:09

流感疫苗晚開打 6疑惑完全解答

2019-10-30 00:23

麥當勞宣布11月6日起 歡樂送、得來速也不提供吸管

2019-10-30 10:25

【心情點滴】遊俠／白煮蛋的生活哲學

2019-10-30 06:00

【親子之間】柚蜜綠／最想做的事

2019-10-30 06:00

光棍節不孤單！雙11到FRIDAYS消費 紐奧良牛排買1送1

2019-10-30 04:48

一陣秋雨一陣涼 東北風增強明後天北宜花濕涼

2019-10-29 20:47

快躲沙塵暴！全台22空品「紅害」北部最大重災區

2019-10-30 12:25

【親愛的＿＿，我想與你和解‧網路徵文優勝作品】貓頭鷹／長夜將盡

2019-10-30 06:00

健忘還是失智？名醫帶你學會如何早篩失智症

2019-10-29 21:05

過期藥品不要亂丟！記住6步驟輕鬆回收

2019-10-30 10:19

影／這家飯店異軍突起 住房率激增3成打破藍海

2019-10-29 21:30

神經內分泌腫瘤難察覺 腸胃常不適需檢查

2019-10-30 10:19

外送商機堪憂？糕餅公會理事長：預估未來可突破500億

2019-10-29 16:46

日本代購洗髮精檢出細菌 食藥署發黃燈提醒

2019-10-30 12:06

無花果茶可降三高？ 營養師提醒：亂吃適得其反

2019-10-30 12:29

必搶！6200元入手絕美Dior皮革手拿包　內附招桃花唇膏

2019-10-30 13:16

沙塵來了！鄭明典：北部明緩和 中南部再延續1到2天

2019-10-30 09:30

只有30天！吃川夜宴麻辣鍋、玩賓果 送「施華洛世奇」

2019-10-29 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top