咳嗽一周又背痛以為是感冒 檢查竟是肺癌末期

2019-10-30 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



一名王姓婦人咳嗽超過1周且有背痛情形，診所醫師診斷是感冒及神經痛，治療許久病況卻沒有改善，轉診到大醫院的胸腔科門診檢查，才發現肺部有腫塊，並確診為第4期肺癌，醫師立即與王姓婦人討論治療計畫，盡可能延長存活期，減少治療的副作用。

根據衛生福利部公布的107年死因統計，癌症死亡人數為4萬8784人，占所有死亡人數28.2%，十大癌症死亡率又以氣管、支氣管和肺癌排名第1位，總死亡人數為每年9388人，佔所有惡性腫瘤死亡人數19.2%。

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台大醫院新竹分院胸腔科主治醫師柯政昌表示，肺癌在初診斷時，約6成即屬於無法手術切除的第4期末期肺癌，治療此類晚期肺癌病人的目標在於延長存活期、增進生活品質與減少治療的副作用，近10年來肺癌多了許多治療方式，存活率也提升了。

台大醫院新竹分院統計自2015年以來，共治療300多名第4期肺癌病人，接受各種抗癌藥物治療，包括各種口服與注射標靶治療與免疫治療，搭配傳統的化學治療與放射治療。大於1年的存活率達46%，大於2年的存活率佔23%，甚至也有病人存活超過5年，比以往有明顯的進步。

柯政昌指出，存活時間的長短，取決於基因檢查之後的標靶藥物選擇，而治療時病人的體能及營養狀態、有無戒菸，以及配合度與經濟狀態，也會影響治療效果。雖然標靶治療可有效控制肺癌細胞，但並非對所有病人都有相同療效，少數一開始治療有效的病人，也有可能在治療一段時間後產生突變而重新生長肺癌細胞，造成腫瘤變大甚至轉移。

目前肺癌治療的一大困境，就是標靶藥物最後都會面臨抗藥性、失去藥效，「只是時間早晚的問題」，因此後續重新切片與基因檢測結果十分重要，對於後續藥物的選擇，包括第三代標靶藥物、免疫療法藥物、化療藥物，才有精準的依據與效果。