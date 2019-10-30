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無花果茶可降三高？ 營養師提醒：亂吃適得其反

2019-10-30 12:29聯合報 記者江良誠／南投即時報導

最近網路平台上看到無花果茶號稱能夠降血糖、血壓、血脂及治療糖尿病等療效，令許多民眾忍不住心動想購買，但這真的有這麼有效嗎？南投醫院營養師提醒食品不能宣稱療效，別輕信來路不明的食品，若身體出現不適，應聽從專業醫師所囑咐的，來維持良好的血壓、血糖、血脂控制。

南投醫院營養師陳佳祺說，無花果主產於中東和西亞地區，台灣也有小部分種植，果實富含葡萄糖和果糖，根據2017年Prof Dr Ali Esmail Al-Snafi的文獻探討，整理無花果的營養與藥理重要性發現，無花果實含有生物鹼、單寧、糖苷、類黃酮、萜烯類、碳水化合物，多酚等成分。這些成分能幫助抗菌、抗病毒、抗氧化、抗發炎、降血糖、降血脂、減緩便秘等。

有研究發現，使用胰島素注射的第二型糖尿病患者，在早餐給予無花果葉的水煎劑可顯著降低餐後血糖，並在實驗期間平均可降低12%的胰島素劑量。動物實驗中發現無花果葉萃取液(100 mg/kg)，可使肥胖大鼠三酸甘油酯降低並增加高密度脂蛋白。

陳佳祺強調，食品非藥品，是不能宣稱功效的，且研究顯示對於調控血糖、血脂有益的大多為無花果葉，而非水果。無花果屬於中升糖指數水果（55-60），無花果實富含葡萄糖和果糖，若是攝取過量，仍舊會影響血糖。不妨將之視為多樣化飲食的一環，偶爾食之並無不可，但是要注意，若有高血糖、高血脂之患者，不該作為治療的方法，應繼續遵從醫囑，才能控制好血糖與血脂。

如果民眾想要維持身體健康，院方建議應正常飲食、維持良好的生活習慣，規律運動。若已是慢性疾病等患者，應持續就醫、規律服藥。當身體出現不適時，應盡速尋求醫師診療，避免危及健康。

網路流傳無花果茶能降血糖、血壓、血脂及治療糖尿病，營養師提醒食品非藥品，亂吃可能...
網路流傳無花果茶能降血糖、血壓、血脂及治療糖尿病，營養師提醒食品非藥品，亂吃可能適得其反。圖／南投醫院提供
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患者糖尿病高血壓血脂
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