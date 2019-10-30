無花果茶可降三高？ 營養師提醒：亂吃適得其反

2019-10-30 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



最近網路平台上看到無花果茶號稱能夠降血糖、血壓、血脂及治療糖尿病等療效，令許多民眾忍不住心動想購買，但這真的有這麼有效嗎？南投醫院營養師提醒食品不能宣稱療效，別輕信來路不明的食品，若身體出現不適，應聽從專業醫師所囑咐的，來維持良好的血壓、血糖、血脂控制。

南投醫院營養師陳佳祺說，無花果主產於中東和西亞地區，台灣也有小部分種植，果實富含葡萄糖和果糖，根據2017年Prof Dr Ali Esmail Al-Snafi的文獻探討，整理無花果的營養與藥理重要性發現，無花果實含有生物鹼、單寧、糖苷、類黃酮、萜烯類、碳水化合物，多酚等成分。這些成分能幫助抗菌、抗病毒、抗氧化、抗發炎、降血糖、降血脂、減緩便秘等。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

有研究發現，使用胰島素注射的第二型糖尿病患者，在早餐給予無花果葉的水煎劑可顯著降低餐後血糖，並在實驗期間平均可降低12%的胰島素劑量。動物實驗中發現無花果葉萃取液(100 mg/kg)，可使肥胖大鼠三酸甘油酯降低並增加高密度脂蛋白。

陳佳祺強調，食品非藥品，是不能宣稱功效的，且研究顯示對於調控血糖、血脂有益的大多為無花果葉，而非水果。無花果屬於中升糖指數水果（55-60），無花果實富含葡萄糖和果糖，若是攝取過量，仍舊會影響血糖。不妨將之視為多樣化飲食的一環，偶爾食之並無不可，但是要注意，若有高血糖、高血脂之患者，不該作為治療的方法，應繼續遵從醫囑，才能控制好血糖與血脂。