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快躲沙塵暴！全台22空品「紅害」北部最大重災區

2019-10-30 12:25聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

入秋首波沙塵暴今襲台，截至中午12時為止，全台已經有22個空氣品質測站陷入「紅害」，北北桃全是重災區，環保署估計，中南部午後空品也將惡化，北部汙染物濃度更要入夜以後才會降低。

環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

根據空品監測網，中午12時全台有21個測站出現「紅害」。台北市包括松山、古亭、萬華、中山，新北市包括富貴角、萬里、汐止、土城、三重、菜寮、林口、板橋、土城。

桃園市包括大園、桃園、觀音工業區、觀音、中壢。另外還有新竹香山、雲林台西、馬祖、澎湖馬公。

28日中國內蒙地區發生沙塵暴，今天凌晨伴隨東北風往南影響我國空氣品質。環保署預估，隨東北風持續挾帶上游境外汙染物南下影響，北部汙染物濃度降低時間預計為今日入夜後，中南部於午後將轉為橘色提醒等級，雲嘉南地區因風速增強可能出現地表揚塵現象，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署預報，明天白天後境外汙染影響可望逐漸減緩，中部以北地區空氣品質多轉為普通等級，南部地區受地形因素限制，大氣擴散條件不佳，未來1至2天空氣中的污染物濃度仍有可能偏高，為橘色提醒等級，宜蘭、花東多為良好等級，離島地區為普通等級。

今天中午全台有22個空品測站陷入紅害。圖／取自空品監測網
今天中午全台有22個空品測站陷入紅害。圖／取自空品監測網
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今天西半部空氣品質預報一片紅通通。圖／取自空品監測網
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環保署空氣品質空氣汙染
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