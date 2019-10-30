提升生醫產業射第三支箭 設國家級人體生物資料庫平台

2019-10-30 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



加速我國生醫產業發展，8年前，台灣通過「人體生物資料管理條例」，中研院推動「人體生物資料庫」，今衛福部與國衛院整合國內31家醫院，成立「國家級人體生物資料庫整合平台」，衛福部長陳時中說，這是台灣為了再生醫學、精準醫學、智慧醫療等射出的三支箭，對於台灣的醫療將會有突破性的發展。

國衛院副院長司徒惠康（左）、衛福部醫事司長石崇良（中）、國衛院院長梁賡義（右）等，共同研商規畫成立國家級人體生物資料庫整合平台。記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

副總統陳建仁今出席「台灣精準醫療啟航Biobank整合平台聯盟成立發表會」，他提到，生物資料庫（Biobank）在國際上已被醫學界重視許久，台灣在發展生物資料庫時，當時他正在國科會服務，當時最希望的就是各醫院能把各自從患者身上搜集到的檢體，分享給各醫院，但每次談到整合都是一大難題。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳建仁說，經過多年的發展，台灣的生物資料庫已萬事俱備，接下來展開整合，無論是經費等，政委吳政忠也允諾會協助，讓台灣的生物資料庫能完成整合，使國內的研究與臨床單位可以使用多達450萬件的檢體，促進國民健康並為台灣的精準醫療立下新的利基，國家級人體生物資料庫整合平台若完成，將是全球唯一有2300萬人健康資料的大數據。

衛福部醫事司長石崇良表示，過去台灣的用藥建議，都是使用國外的基因或是統計數字，鮮少有針對國人的基因或是特殊性，開發的治療方針或是藥品等，未來該整合平台，將會簡化申請程序，協助提供給研究或是臨床使用。

國衛院院長梁賡義說，台灣一直面對到癌症的威脅，該資料庫的整合，對於醫學界解決癌症問題，將是一個解方之一，其餘像是罕見疾病等，盼也能透過台灣醫學界的能量找出治療方法。

國家級生物資料庫整合平台計畫，將結合31家生物資料庫，估計會有46萬名參與者、450萬件檢體，未來也將結合健保、癌症登記、罕病等資料庫，提高國內生醫研究與精準藥物研發等應用。