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Q版人像畫DIY手作課 免費器捐路跑報名即將截止

2019-10-30 11:46聯合報 記者蔡怡真／台北即時報導

截至10月14日台灣等候器官移植者已突破一萬人達到10,027人，接受器官移植人數則有845人，等待者就像在一場路跑的途中，盼望有人可以伸出援手，一棒接一棒的把愛傳遞下去。第七屆器官捐贈愛的接力路跑，將在11月16日在大安森林公園起跑，報名時間10月31日截止。

路跑分為接力組及個人組，6k接力路跑組別，有家人揪團組隊的家庭接力組，醫療人員與捐受贈家屬合組鐵三角接力組；另外，好友同學一同組隊的一般接力組。另外，想要自己獨跑也行，4K大安森林公園跑兩圈剛剛好。繳交的保證金可選擇退還或捐款做愛心，可獲贈可愛的捨得馬克杯。

活動現場，捐贈者家屬與受贈者感人的獻花儀式，還有醫師歌手楊博文的表演，復興美工的同學幫你畫Q版人像畫；另有限量100份螢火蟲DIY手作課程。最感人的是腎臟受贈者楊鈞儀同時也是搖滾牛冰淇淋店的老闆響應活動，現場簽下器官捐贈同意書，免費送冰淇淋一球。

活動地點：大安森林公園兒童舞台區（信義路路與建國南路交叉路口）

活動時間：11月16日7:30-12:00

報名截止時間：10月31日

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螢火蟲DIY手作課，限量100隻。（報系資料照）
螢火蟲DIY手作課，限量100隻。（報系資料照）
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免費公益器捐路跑活動，復興美工的同學將在現場畫Q版人像畫，超級可愛的。（綠的接觸...
免費公益器捐路跑活動，復興美工的同學將在現場畫Q版人像畫，超級可愛的。（綠的接觸設計學苑）
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大安森林公園器官捐贈路跑
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