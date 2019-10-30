Q版人像畫DIY手作課 免費器捐路跑報名即將截止

2019-10-30 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡怡真 ／台北即時報導



截至10月14日台灣等候器官移植者已突破一萬人達到10,027人，接受器官移植人數則有845人，等待者就像在一場路跑的途中，盼望有人可以伸出援手，一棒接一棒的把愛傳遞下去。第七屆器官捐贈愛的接力路跑，將在11月16日在大安森林公園起跑，報名時間10月31日截止。

路跑分為接力組及個人組，6k接力路跑組別，有家人揪團組隊的家庭接力組，醫療人員與捐受贈家屬合組鐵三角接力組；另外，好友同學一同組隊的一般接力組。另外，想要自己獨跑也行，4K大安森林公園跑兩圈剛剛好。繳交的保證金可選擇退還或捐款做愛心，可獲贈可愛的捨得馬克杯。

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灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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活動現場，捐贈者家屬與受贈者感人的獻花儀式，還有醫師歌手楊博文的表演，復興美工的同學幫你畫Q版人像畫；另有限量100份螢火蟲DIY手作課程。最感人的是腎臟受贈者楊鈞儀同時也是搖滾牛冰淇淋店的老闆響應活動，現場簽下器官捐贈同意書，免費送冰淇淋一球。

活動地點：大安森林公園兒童舞台區（信義路路與建國南路交叉路口）

活動時間：11月16日7:30-12:00

報名截止時間：10月31日