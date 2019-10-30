挽救愛女脊椎側彎 父愛因聲波動力平衡系統而偉大

2019-10-30 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄即時報導



一位妙齡女子從小就脊椎側彎，遍訪大醫院都被告知未達開刀程度，只能復健與運動。隨著年紀越長，她的外型已出現明顯歪斜，不僅影響交友，還動輒胸悶、喘及腰痠。幸好她父親不放棄，接受聲波動力平衡系統治療，短短半個月症狀改善有感，3個月後大幅矯正側彎達12度。

這位22歲的女子雖從小就遍訪中北部大醫院就醫，但因側彎角度沒達40度的開刀程度，僅被告知注意姿勢，並接受熱敷、電療及拉腰等物理治療、推拿及運動治療。但隨著年紀漸長，她側彎越來越嚴重，整個人的外觀歪斜，甚至穿衣服還會一邊比較凸出，不僅影響她對外型的自信心，還出現胸悶、爬一層樓梯就喘及腰酸等不適。

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她父親抱著最後一絲希望南下到「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，經楊椒喬院長評估，發現她的胸椎右側彎達38度，腰椎右側彎也達36度。因側彎角度過大，造成她單側肌肉緊繃，對側肌肉鬆弛無力，出現腰痠時，常以代償方式做事，時間一久，症狀只有更明顯。

由於女子不想開刀，楊椒喬院長因此建議她接受KKT聲波動力平衡系統治療。「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師蔡雯萱指出，此系統雖屬保守治療的儀器，但除了可將結構與軟組織重新平衡之外，還可使神經修復，較容易降低痠、麻、痛不適感，加速脊椎結構的恢復速度。