肺炎年帶走1.2萬長者生命 醫籲同時接種流感與肺鏈疫苗

2019-10-30 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



世界肺炎日將屆，衛福部統計，肺炎高居我國老年人死因第四位，去年帶走超過1萬2000名長者的生命。醫師表示，老年人肺炎的好發季節正是流感季節，建議65歲以上民眾同時接種流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，可有效降低感染死亡風險。

中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢表示，流行病學統計顯示，老年人肺炎的好發季節正是流感季節，這是因為流感病毒與肺炎鏈球菌都會在鼻咽部著床，當流感病毒著床、向下破壞氣管黏膜甚至走到肺部，肺炎鏈球菌也容易隨之向下侵入造成感染。

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流感疫苗對於老年人原發性流感性肺炎以及次發性細菌性肺炎都有預防之效，王任賢表示，同時接種流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，兩者相得益彰，能更有效降低感染死亡風險。

目前衛福部疾管署提供65歲以上長者與機構住民免費接種流感疫苗，肺炎鏈球菌的公費疫苗接種對象則為75歲以上未曾接種過的長者，攜帶身分證及健保卡至各地衛生所或合約院所即可接種。

王任賢表示，公費疫苗供給量的考量受限國家防疫經費；一般建議65歲以上民眾就宜接種肺炎鏈球菌疫苗，因此年過65歲民眾近日就可接種公費流感疫苗與自費接種肺炎鏈球菌疫苗，雙重強化保護力。

在肺炎預防方面，王任賢表示，所有肺炎都是吸進去的，因此維持氣管健康是預防關鍵之一，健康的人應避免抽菸或及早戒菸，以避免破壞黏膜。