冬令進補 高麗人蔘滋補液不上火最好
2019-10-31 13:21聯合線上／ 文：鄭嘉蕙
天氣轉涼，冷鋒像是一個調皮搗蛋鬼，一逮到機會就放肆低溫讓大家嚇到！每每氣溫突然驟冷超想進補，薑母鴨？麻油雞？千萬別亂補！在中醫的觀點，日常養生高麗人蔘確實理想，不過單方進補恐怕會上火，食補背後大有學問，挑選多重平衡配方高麗人蔘滋補液穩氣不燥熱，才是台灣人冬令滋補的聰明選擇。
台灣人入冬愛補，特別是受韓國文化影響，對珍貴的「百草之王」高麗人蔘相當依賴。不過中醫提醒，高麗人蔘也就是大家俗稱的紅蔘生長在寒帶，適合高緯度的人食用，對體質大多數屬於又濕又燥的台灣人來說不能照單全收，原來進補也需要天時地利，就是要依照風土、緯度、氣候、體質來慎選。
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