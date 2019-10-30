神經內分泌腫瘤難察覺 腸胃常不適需檢查
2019-10-30 10:19
聯合報 記者簡浩正
／台北即時報導
11月10日是世界神經內分泌腫瘤日，基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師嚴卓立說，神經內分泌腫瘤好發於腸胃道及胰臟等部位，因無明顯症狀而不易察覺，雖病程緩慢、有惡化可能但存活期率高，呼籲民眾若常有腸胃不適問題，應盡早就醫檢查。
嚴卓立表示，神經內分泌腫瘤在臨床上並不常見，目前發生原因仍未明，通常好發於40歲以上成人，男性比例略高於女性，原因與人體神經系統分布有關，好發部位包含胰臟、肝臟、胃腸道、肺部、食道等器官，其中大小腸、胃、胰臟發生比例較高，約占過半數。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
而神經內分泌腫瘤因生長的部位不同，影響荷爾蒙分泌而使症狀也不一樣，如長在胰臟，會形成胰島素瘤，造成胰島素分泌增加，出現低血糖症狀；長在胃、小腸等腸胃道，會導致胃泌素分泌，造成反覆胃潰瘍、熱潮紅、腹痛、盜汗等症狀表現。
嚴卓立說，此類腫瘤不易診斷，因此也無法預防，且因病程緩慢，通常從發生到診斷出約需五年時間，確診時大多已是晚期或有轉移現象；而透過健檢或內視鏡等檢查，有早期發現的機會，建議發現時及早切除。
他說，治療上依期別而有不同，現行第一、二期仍以開刀為主，並搭配荷爾蒙治療，若為第三期惡性度高或腫瘤發生轉移，則以化療、標靶藥物等治療，來控制腫瘤惡化並兼顧病人生活品質。
留言