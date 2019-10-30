沙塵暴來襲！ 午後中南部恐達紅色警戒
2019-10-30 10:18
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
環保署表示，今日凌晨東北風挾帶中國沙塵逐漸影響臺灣空氣品質，富貴角5時的PM10達256微克/立方公尺，PM2.5達95微克/立方公尺，北部空氣品質為橘色提醒對（敏感族群不健康）至紅色警示（對所有族群不健康）等級。
隨東北風向南傳輸將逐漸影響中南部地區，北部午後將逐漸減緩，中南部轉為橘色提醒等級，沿海風速增強雲嘉南地區可能出現地表揚塵現象，局部地區短時間達紅色警示等級。
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環保署表示，28日中國內蒙地區發生沙塵暴現象，今日凌晨伴隨東北風往南影響我國空氣品質。北部地區PM10多在180至230微克/立方公尺，PM2.5為60至65微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒（對敏感族群不健康）至紅色警示（對所有族群不健康）等級。
環保署表示，隨東北風向南傳輸將逐漸影響中南部地區，北部地區午後可望逐漸減緩，中南部將轉為橘色提醒等級，雲嘉南地區因風速增強可能出現地表揚塵現象，局部地區短時間可能達紅色警示等級。
環保署預報明日境外汙染影響將逐漸減緩，中部以北地區空氣品質多為良好至普通等級，南部地區受地形因素限制，大氣擴散條件不佳，未來一至二天空氣中的汙染物濃度仍有可能偏高，為橘色提醒等級，宜蘭、花東多為良好等級，離島地區為普通等級。
環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。
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