沙塵暴來了！ 環保署：五年來相對嚴重的一波
入秋以來第一波境外移入沙塵暴來了！根據環保署的觀測，今天清晨5時富貴角測站，就測得PM10，每立方公尺250微克；PM2.5測得每立方公尺95微克，屬於紅色提醒；環保署表示，今天上午影響北台灣，中午過後就往中南部飄移，預計南部會持續影響到明日，環保署推估，這波境外移入沙塵暴，算是過去五年來相對嚴重的一波。
環保署監資處處長張順欽表示，中國沙塵暴南下影響台灣，今天清晨5時，富貴角就測得汙染物的高濃度，綜合北部測站來說，PM10可達到180至230，PM2.5達到60至75，汙染濃度清晨比較明顯，會隨著時間逐漸南移，北部、中部主要影響是今天，南部可能影響今明兩天，這段期間，民眾應該盡量減少戶外劇烈活動，避免暴露量太多。
張順欽表示，這波沙塵暴發現一現象，是PM2.5占比高，過去沙塵暴來台，PM2.5僅占一兩成，但是這次達到三成，顯示境外移入沙塵中，也夾帶了一些來自中國大陸的汙染物；這五年來全球暖化，冷空氣南下影響變小，中國大陸部分汙染改善也有相關，台灣並沒有遭受到嚴重的沙塵暴的影響，這波算是相對較嚴重的，過去曾看過數值1、2000的沙塵暴，所以這波相對並不嚴重。
環保署空保處長蔡孟裕表示，已經事先通報各縣市政府，請地方政府留意，比較值得注意的是南部，因為東北季風把汙染帶往了中南部，到達南部不容易擴散出去，會造成汙染物累積，若預期未來幾小時空品持續惡化，或者汙染速度變快達到紅色警戒，就會開始進行電廠降載、洗掃街、營建工地暫停作業，以及大型事業降載減排，環保署密切觀察中。
主婦聯盟台中分會執委、爭好氣聯盟發起人許心欣表示，沙塵暴帶來的是粗顆粒，毒性相對較低的PM10，現在沙塵暴的威力也不如十年前這麼嚴重，應該理性看待，無須過度放大沙塵暴，應該更重視我國本土的汙染物。
許心欣表示，環保署預報汙染變嚴重，就應該事先做好準備，要做好電廠的降載與調度，至於前50大固定汙染源準備做什麼，空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法門檻過高，要修啟動嚴重一級、二級、三級的PM2.5門檻，現行PM2.5要超過150微克才可強制降載減排一成，超過250微克才能減排二成，若真達到紅害程度（PM2.5>54), 減排二成可能都壓不下。現階段僅能針對這些工廠要求自主減排，並沒有強制力，應該要降低門檻、要求減排，並把減排多少量公開資訊，供外界檢視。
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