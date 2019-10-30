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東北風增強 北部、東半部降雨機率高

2019-10-30 09:18聯合報 記者董俞佳/台北即時報導

時序進入秋季，中央氣象局表示，隨著鋒面通過和東北風增強，可明顯感受秋意漸濃的氣氛。今明兩天北部、東半部為濕涼天氣，今早也針對基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區發布大雨特報，外出要帶雨具以及外套備用。

中央氣象局針對基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區發布大雨特報。圖／氣象局提供
中央氣象局針對基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區發布大雨特報。圖／氣象局提供
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氣象局預報員王品翔指出，今明兩天北部、東半部降雨機率較高，為濕涼天氣，屬於整天有雨的天氣。

另外，由於風向漸轉偏東風，迎風面的東北部及東部地區降雨時間長，並有局部大雨或豪雨發生的機率，氣象局也針對基隆北海岸、大台北山區、宜蘭發布大雨特報。至於中南部平地仍維持多雲到晴的天氣，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

王品翔表示，11月1日、2日水氣偏少，北部、宜花東降雨和緩，但可能會有局部雨勢。3日至5日東北風再度影響，東北部地區、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部高溫略降一度，從28度降到27度，水氣方面也是偏多。

氣象局表示，建議北台灣及東北部的朋友外出請攜帶雨具和外套備用為宜，中南部高溫30、31度，早晚亦涼，日夜溫差較大，早出晚歸，請留意氣溫的變化，適時添加衣物以免受涼。

其他天氣注意事項方面，氣象局表示，因東北風影響，今天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

颱風方面，今年第22號颱風麥德姆（國際命名 MATMO）今天凌晨2時生成，王品翔表示，預計未來24小時內進入越南陸地，對台灣沒有影響。

氣象局高溫颱風
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