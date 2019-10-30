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西部留意空氣汙染 麥德姆颱風將影響越南

2019-10-30 09:04聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，原本位於南海的熱帶性低氣壓，今天凌晨增強成為第22號颱風麥德姆，預計會持續往西邊移動，今天將影響越南的南部，越南北部和鄰近的海南島也會受到其外圍環流雲系的影響，今天若要前往當地，得多留意強風豪雨及交通，主要影響時間為今天到明天上半天。

台灣雖然不受到颱風直接影響，但是也要留意未來幾天水氣較多。他說，目前南海到菲律賓及其東方海面，除了有麥德姆颱風之外，也是相對水氣較多、較潮濕的環境。這兩天到周五前要留意水氣容易隨氣流飄到台灣，增加降雨機率，其中以迎風面的北部和東北部降雨機率較高，也要留意降雨增加，局部地區可能有較大雨勢。

台灣今天也持續在東北風和微弱鋒面的影響下，中部以北和東部的雲量都偏多，不過仍以迎風面的北郜和東北部較容易有雨，平地雨勢以小雨或飄雨為主，山區的降雨會更明顯，中部則是多雲到晴的天氣。南部則不太受到影響，仍然可以見到陽光。

他說，今天南來北往或東西往返也要留意溫度變化，今天北部和東部較涼，除了東北風帶來冷空氣之外，雲量偏多也使得白天升溫不易，幾乎整天都是濕濕涼涼的天氣，清晨低溫約21到22度，中午高溫也只有23到25度。

中南部相對較溫暖，不過也要留意日夜溫差大，清晨中部低溫和北部差不多，只有20到22度，南部相對較溫暖仍有24到26度。不過白天隨著陽光露臉，中南部各地溫度普遍都可以上升到29至30度。日夜溫差可達六到十度，早出晚歸要多添加薄長袖或外套。

他說，今天也要注意境外汙染物，今天清晨北部已有部份監測站偵測到空氣品質達對敏感族群不健康的等級，預計今天西半部都要注意空氣品質有機會達標，除了境外汙染物之外，也要留意本地汙染物，敏感族群要多加注意。

原本位於南海的熱帶性低氣壓，今天凌晨增強成為第22號颱風麥德姆，預計會持續往西邊...
原本位於南海的熱帶性低氣壓，今天凌晨增強成為第22號颱風麥德姆，預計會持續往西邊移動，今天將影響越南的南部。圖／取自氣象局網站
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颱風南海越南
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