西部留意空氣汙染 麥德姆颱風將影響越南

2019-10-30 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，原本位於南海的熱帶性低氣壓，今天凌晨增強成為第22號颱風麥德姆，預計會持續往西邊移動，今天將影響越南的南部，越南北部和鄰近的海南島也會受到其外圍環流雲系的影響，今天若要前往當地，得多留意強風豪雨及交通，主要影響時間為今天到明天上半天。

台灣雖然不受到颱風直接影響，但是也要留意未來幾天水氣較多。他說，目前南海到菲律賓及其東方海面，除了有麥德姆颱風之外，也是相對水氣較多、較潮濕的環境。這兩天到周五前要留意水氣容易隨氣流飄到台灣，增加降雨機率，其中以迎風面的北部和東北部降雨機率較高，也要留意降雨增加，局部地區可能有較大雨勢。

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台灣今天也持續在東北風和微弱鋒面的影響下，中部以北和東部的雲量都偏多，不過仍以迎風面的北郜和東北部較容易有雨，平地雨勢以小雨或飄雨為主，山區的降雨會更明顯，中部則是多雲到晴的天氣。南部則不太受到影響，仍然可以見到陽光。

他說，今天南來北往或東西往返也要留意溫度變化，今天北部和東部較涼，除了東北風帶來冷空氣之外，雲量偏多也使得白天升溫不易，幾乎整天都是濕濕涼涼的天氣，清晨低溫約21到22度，中午高溫也只有23到25度。

中南部相對較溫暖，不過也要留意日夜溫差大，清晨中部低溫和北部差不多，只有20到22度，南部相對較溫暖仍有24到26度。不過白天隨著陽光露臉，中南部各地溫度普遍都可以上升到29至30度。日夜溫差可達六到十度，早出晚歸要多添加薄長袖或外套。