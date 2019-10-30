「타이베이台北」突衝上韓網搜尋第一名 南韓名廚白種元大啖台灣小吃

2019-10-30 09:35 聯合新聞網 綜合報導



南韓名廚白種元到台北錄製節目，品嘗各式小吃，也讓台北衝上韓網搜尋第一名。圖擷自 Youtube 分享 facebook

台灣的美食在世界享譽盛名，許多觀光客特別前來為的就是要品嘗台灣特色小吃，日前台灣因為美食而登上韓國入口網站「Naver」搜尋榜的第一名。南韓名廚白種元所主持的節目《街頭美食鬥士》第二季開播，第一集便大啖台灣美食，令觀眾看得垂涎三尺。

南韓名廚白種元擁有龐大餐飲王國，更主持多檔節目及發表著作，在南韓國內公認的第一名廚。日前他主持的《街頭美食鬥士》來到台北，大啖各式小吃，從蚵仔煎吃到牛肉麵，邊吃邊大讚食物美味，讓觀眾看得垂涎三尺，「타이베이(台北)」更一度登上Naver搜尋排行榜第一名。

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南韓名廚來台節目播出後，「타이베이(台北)」一度登上Naver搜尋排行榜第一名。圖截自網路 分享 facebook

節目中白種元對食物評價相當高，在一開始品嘗肉粥時表示，他剛到台北的晚上根本睡不著覺，「只要想到隔天能吃到這碗粥就睡不著。」吃到雞捲時還幽默的說：「為什麼這家店就在吃午飯的店旁邊，妨礙減肥」，形容雞捲為「減肥破壞者」。

《街頭美食鬥士》由白種元主持，會到世界各地找尋小吃，過去曾到中國、美國、日本等地，並獲得第23屆亞洲電視大獎最佳資訊娛樂節目，在韓國頗受好評。新一季節目來到台北，不僅讓白種元吃得開心，也成功為台北打響知名度。