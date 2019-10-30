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麥德姆颱風生成 一張圖看沙塵暴今起影響台灣

2019-10-30 07:19聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

今年第22號颱風麥德姆（國際命名 MATMO）今天凌晨生成，對台灣天氣無影響。中央氣象局今天發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，這波大陸沙塵暴，擴散範圍包括韓國、日本和台灣。

大陸沙塵暴擴散範圍包括韓國、日本和台灣。圖／取自鄭明典臉書
大陸沙塵暴擴散範圍包括韓國、日本和台灣。圖／取自鄭明典臉書
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今明兩天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；東北部及東部地區有雨，北部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

環保署提醒馬祖、金門、馬公及北部地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；富貴角地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

環保署提醒馬祖、金門、馬公及北部地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；富貴角地區紅色...
環保署提醒馬祖、金門、馬公及北部地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；富貴角地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。圖／取自環保署空氣品質監測網
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環保署說，28日在中國內蒙地區觀測沙塵PM10小時濃度達1000微克/立方公尺，29日沙塵往南影響至南京及上海一帶，PM10小時濃度達400微克/立方公尺。

環保署說，30日環境風場為東北風，清晨沙塵隨東北風南下影響台灣，午後逐漸影響至中南部地區，中南部位於下風處，汙染物易累積，傍晚中部以北地區空氣品質逐漸趨緩，影響程度視東北風移動路徑及降雨強度而有所變化；雲嘉南沿海地區因午後風速增強，短時間可能發生地表揚塵影響空氣品質。

花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及離島地區為「橘色提醒」等級。

環保署說，31日仍受東北風影響，北部及東半部擴散條件較佳，中部內陸地區及雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

11月1日仍持續東北風影響，北部及東半部擴散條件較佳，中部內陸地區及雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，傍晚臭氧濃度易上升；雲嘉南沿海地區仍可能發生地表揚塵現象。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署說，未來一周，30日至11月4日環境風場持續為東北風；其中今天東北風將挾帶境外汙染物，影響西半部及離島地區空氣品質；中部以南地區位在下風處，需留意汙染物易累積；雲嘉南沿海地區因午後風速增強，短時間可能發生地表揚塵影響空氣品質。空氣品質受氣象條件影響大。

圖擷自天氣風險 WeatherRisk
圖擷自天氣風險 WeatherRisk
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「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉絲專頁表示，今天中部以北會有一些境外汙染，但量不多。冷空氣的主力是往沖繩一帶，到台灣時汙染濃度已稀釋許多，北部空氣會稍稍轉差；背風側的高屏地區空氣品質則持續不太好。

除了空氣品質，「天氣風險 WeatherRisk」表示，更要留意的是受到偏東風和大氣中層的水氣影響，東北角、宜蘭、花蓮沿海要留意持續性的雨勢，用路人要提高警覺。

空氣品質環保署颱風
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